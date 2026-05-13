Linke fordert XXL-Konjunkturprogramm

Ines Schwerdtner (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Linken-Chefin Ines Schwerdtner, verlangt zur Modernisierung der deutschen Wirtschaft ein massives Konjunkturprogramm. Das bestehende SondervermÃ¶gen fÃ¼r die Infrastruktur reiche aus ihrer Sicht bei Weitem nicht aus, sagte sie dem Sender ntv.



"Wir brÃ¤uchten mehrere hundert Milliarden Euro, um Industrie, Bauwirtschaft und Infrastruktur wirklich zu modernisieren und wieder anzukurbeln", so Schwerdtner. Das aktuelle, 500 Milliarden Euro schwere SondervermÃ¶gen fÃ¼r die Infrastruktur bezeichnete die Parteichefin als einen "Tropfen auf den heiÃŸen Stein". Dieses Geld werde ohnehin hauptsÃ¤chlich fÃ¼r die reine Instandhaltung von BrÃ¼cken und StraÃŸen genutzt. Um die nÃ¶tigen Summen zu mobilisieren, fordert sie eine Reform der Finanzpolitik: "Wir wollen ja an die Schuldenbremse", so Schwerdtner.



Zur Finanzierung der geforderten MaÃŸnahmen sowie weiterer Entlastungen schlÃ¤gt Schwerdtner die EinfÃ¼hrung einer "Ãœbergewinnsteuer" fÃ¼r MineralÃ¶lkonzerne vor. Diese nannte sie ein "Multi-Tool". Die Einnahmen aus einer solchen Steuer sollen unter anderem ein "Energiekrisengeld" von 150 Euro, die Senkung der Stromsteuer und die WiedereinfÃ¼hrung des 9-Euro-Tickets finanzieren. Zudem bekrÃ¤ftigte Schwerdtner die Forderung nach einer VermÃ¶gensteuer fÃ¼r sogenannte Superreiche. "MilliardÃ¤re abschaffen. Ab einer Milliarde werden nach unserem Konzept zwÃ¶lf Prozent VermÃ¶gensteuer fÃ¤llig." Sorgen vor negativen Folgen fÃ¼r den Wirtschaftsstandort wies Schwerdtner zurÃ¼ck: Eine VermÃ¶gensteuer werde der Wirtschaft nicht schaden, sondern kÃ¶nne durch hÃ¶here Kaufkraft und Ã¶ffentliche Investitionen sogar positive Effekte haben.



Scharfe Kritik Ã¼bte die Linken-Chefin an der Bundesregierung unter Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Dem Haushalt der Koalition warf sie vor, durch zahlreiche SondertÃ¶pfe komplett undurchsichtig zu sein. Es sei die "Planlosigkeit und ihre Ignoranz gegenÃ¼ber der Lage der normalen Leute, die fÃ¼r Frust bei den Menschen sorgt". Die Aufgabe der Linken sei es, diesem Unmut ein "sinnvolleres Ventil" zu geben und den Protest sozial zu organisieren, damit nicht die Rechten davon profitieren.

