MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Michael Nikolaides wird neuer Chef fÃ¼r die Konzernstrategie bei BMW. Das berichtet das "Handelsblatt" unter Berufung auf Konzernkreise.
Nikolaides wird demnach kÃ¼nftig an den designierten Vorstandsvorsitzenden Milan Nedeljkovic berichten, der ab Donnerstag die Leitung des Dax-Konzerns Ã¼bernimmt. Im Konzern gilt Nikolaides als Vertrauter des kÃ¼nftigen Vorstandschefs; beide haben viele Jahre ihrer BMW-Karriere im Produktionsressort gearbeitet.
So war Nikolaides in den vergangenen vier Jahren fÃ¼r das Produktionsnetzwerk und die Logistik bei BMW verantwortlich. Gemeinsam mit Nedeljkovic hat er auch die Digitalisierung des Produktionsnetzwerks vorangetrieben. Zuletzt stellten die beiden humanoide Roboter vor, die kÃ¼nftig im Leipziger Werk des Unternehmens zum Einsatz kommen sollen.
Schon in seiner bisherigen Funktion waren strategische Fragen zentral. Nikolaides musste etwa bei der Auslastung der Werke und der Verteilung der Modelle im Produktionsverbund geopolitische Risiken und mÃ¶gliche EngpÃ¤sse in den Lieferketten mitdenken. Zugleich arbeitete er eng mit anderen Ressorts zusammen - unter anderem mit Einkauf und Vertrieb.
Wirtschaft
Michael Nikolaides wird BMW-Strategiechef
- dts - 13. Mai 2026, 17:31 Uhr
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MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Michael Nikolaides wird neuer Chef fÃ¼r die Konzernstrategie bei BMW. Das berichtet das "Handelsblatt" unter Berufung auf Konzernkreise.
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