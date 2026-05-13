Kinderarzt wegen Missbrauchs in 130 FÃ¤llen angeklagt

Justicia (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Potsdam (dts Nachrichtenagentur) - Die Staatsanwaltschaft Potsdam hat Anklage gegen einen Kinderarzt wegen zahlreicher MissbrauchsfÃ¤lle erhoben. Dem Beschuldigten werden Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung in insgesamt 130 FÃ¤llen zur Last gelegt, darunter schwerer sexueller Missbrauch von Kindern und Vergewaltigung, teilte die BehÃ¶rde am Mittwoch mit.



Die Taten sollen sich zwischen dem 1. Dezember 2013 und dem 5. November 2025 ereignet haben. Ein GroÃŸteil der VorfÃ¤lle soll wÃ¤hrend der beruflichen TÃ¤tigkeit des Arztes in Rathenow und Nauen stattgefunden haben. Der Beschuldigte befindet sich in Untersuchungshaft.



Das Landgericht Potsdam muss im nÃ¤chsten Schritt Ã¼ber die ErÃ¶ffnung des Hauptverfahrens entscheiden.

