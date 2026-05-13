Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Pimco-Geldpolitikexperte Konstantin Veit hÃ¤lt wegen anhaltender Inflationsrisiken bis zu zwei ZinserhÃ¶hungen der EuropÃ¤ischen Zentralbank (EZB) in diesem Jahr fÃ¼r mÃ¶glich. Das sagte Veit dem "Handelsblatt". Insgesamt entspreche das 50 Basispunkten und damit etwas weniger, als derzeit an den FinanzmÃ¤rkten eingepreist werde.
Veit verwies auf den Krieg im Nahen Osten, gestiegene Inflationserwartungen und eine weiterhin nicht vollstÃ¤ndig normalisierte Kerninflation. "Die EZB hat ein Inflationsmandat, kein Wachstumsmandat", sagte der Portfoliomanager des Anleihehauses Pimco. Vor diesem Hintergrund sei es nachvollziehbar, dass sich die Notenbank mit moderaten ZinserhÃ¶hungen beschÃ¤ftige.
Einen aggressiven ZinserhÃ¶hungszyklus wie nach dem Inflationsschub infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine erwartet Veit jedoch nicht. Die Lage unterscheide sich deutlich von 2022: Der Arbeitsmarkt sei schwÃ¤cher, die Fiskalpolitik weniger expansiv und die Geldpolitik nicht mehr von Negativzinsen und umfangreichen AnleihekÃ¤ufen geprÃ¤gt. Ein bis zwei Zinsschritte seien daher vor allem ein Signal des Risikomanagements.
Finanzen
Experte: EZB kÃ¶nnte Zinsen 2026 noch zweimal erhÃ¶hen
- dts - 13. Mai 2026, 18:20 Uhr
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Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Pimco-Geldpolitikexperte Konstantin Veit hÃ¤lt wegen anhaltender Inflationsrisiken bis zu zwei ZinserhÃ¶hungen der EuropÃ¤ischen Zentralbank (EZB) in diesem Jahr fÃ¼r mÃ¶glich. Das sagte Veit dem "Handelsblatt". Insgesamt entspreche das 50 Basispunkten und damit etwas weniger, als derzeit an den FinanzmÃ¤rkten eingepreist werde.
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