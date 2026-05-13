Finanzen

Experte: EZB kÃ¶nnte Zinsen 2026 noch zweimal erhÃ¶hen

  • dts - 13. Mai 2026, 18:20 Uhr
Bild vergrößern: Experte: EZB kÃ¶nnte Zinsen 2026 noch zweimal erhÃ¶hen
EZB (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Pimco-Geldpolitikexperte Konstantin Veit hÃ¤lt wegen anhaltender Inflationsrisiken bis zu zwei ZinserhÃ¶hungen der EuropÃ¤ischen Zentralbank (EZB) in diesem Jahr fÃ¼r mÃ¶glich. Das sagte Veit dem "Handelsblatt". Insgesamt entspreche das 50 Basispunkten und damit etwas weniger, als derzeit an den FinanzmÃ¤rkten eingepreist werde.

Veit verwies auf den Krieg im Nahen Osten, gestiegene Inflationserwartungen und eine weiterhin nicht vollstÃ¤ndig normalisierte Kerninflation. "Die EZB hat ein Inflationsmandat, kein Wachstumsmandat", sagte der Portfoliomanager des Anleihehauses Pimco. Vor diesem Hintergrund sei es nachvollziehbar, dass sich die Notenbank mit moderaten ZinserhÃ¶hungen beschÃ¤ftige.

Einen aggressiven ZinserhÃ¶hungszyklus wie nach dem Inflationsschub infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine erwartet Veit jedoch nicht. Die Lage unterscheide sich deutlich von 2022: Der Arbeitsmarkt sei schwÃ¤cher, die Fiskalpolitik weniger expansiv und die Geldpolitik nicht mehr von Negativzinsen und umfangreichen AnleihekÃ¤ufen geprÃ¤gt. Ein bis zwei Zinsschritte seien daher vor allem ein Signal des Risikomanagements.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Linke fordert XXL-Konjunkturprogramm
    Linke fordert XXL-Konjunkturprogramm

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Linken-Chefin Ines Schwerdtner, verlangt zur Modernisierung der deutschen Wirtschaft ein massives Konjunkturprogramm. Das bestehende

    Mehr
    SPD sieht Regierung nach Koalitionsausschuss wieder auf Kurs
    SPD sieht Regierung nach Koalitionsausschuss wieder auf Kurs

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - SPD-ParlamentsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Dirk Wiese sieht die Regierungsparteien nach dem Koalitionsausschuss wieder auf einem gemeinsamen Kurs. "Wir

    Mehr
    CDU-ArbeitnehmerflÃ¼gel verlangt Ersatz fÃ¼r
    CDU-ArbeitnehmerflÃ¼gel verlangt Ersatz fÃ¼r "EntlastungsprÃ¤mie"

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Aus der CDU kommt deutliche Kritik an den ausbleibenden Entlastungen fÃ¼r die BÃ¼rger. Der Chef des ArbeitnehmerflÃ¼gels der Partei, Dennis

    Mehr
    Tesla will in GrÃ¼nheide 1500 Stellen fÃ¼r Batteriezellenfertigung schaffen
    Tesla will in GrÃ¼nheide 1500 Stellen fÃ¼r Batteriezellenfertigung schaffen
    Rinat Achmetow fordert von Russland Milliarden fÃ¼r zerstÃ¶rtes GeschÃ¤ft
    Rinat Achmetow fordert von Russland Milliarden fÃ¼r zerstÃ¶rtes GeschÃ¤ft
    ADAC: Spritpreise erneut gesunken - Tankrabatt kommt
    ADAC: Spritpreise erneut gesunken - Tankrabatt kommt "groÃŸteils" an
    Zwischen Kraftstoffkosten, Maut und Zeitdruck steigt der Aufwand fÃ¼r die MobilitÃ¤tsplanung.
    Zwischen Kraftstoffkosten, Maut und Zeitdruck steigt der Aufwand fÃ¼r die MobilitÃ¤tsplanung.
    Bild von US-AuÃŸenminister Rubio im Trainingsanzug geht viral
    Bild von US-AuÃŸenminister Rubio im Trainingsanzug geht viral
    Nicht deklarierte Spende: Britisches Parlament ermittelt gegen Reform UK-Chef Farage
    Nicht deklarierte Spende: Britisches Parlament ermittelt gegen Reform UK-Chef Farage
    LÃ¤nder beschlieÃŸen MaÃŸnahmen zur digitalen Verwaltung
    LÃ¤nder beschlieÃŸen MaÃŸnahmen zur digitalen Verwaltung
    Michael Nikolaides wird BMW-Strategiechef
    Michael Nikolaides wird BMW-Strategiechef
    Kinderarzt wegen Missbrauchs in 130 FÃ¤llen angeklagt
    Kinderarzt wegen Missbrauchs in 130 FÃ¤llen angeklagt
    TÃ¶tungsdelikt in Wassenberg: 37-JÃ¤hriger von maskiertem Unbekannten erschossen
    TÃ¶tungsdelikt in Wassenberg: 37-JÃ¤hriger von maskiertem Unbekannten erschossen

    Top Meldungen

    Bericht: Bahn-PÃ¼nktlichkeit schlechter als offiziell ausgewiesen
    Bericht: Bahn-PÃ¼nktlichkeit schlechter als offiziell ausgewiesen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die PÃ¼nktlichkeit der Deutschen Bahn (DB) im Fernverkehr ist offenbar schlechter als vom Konzern ausgewiesen. Das zeigt eine Auswertung des

    Mehr
    Lies und Bovenschulte loben Reformfahrplan
    Lies und Bovenschulte loben Reformfahrplan

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Niedersachsens MinisterprÃ¤sident Olaf Lies (SPD) begrÃ¼ÃŸt die Entscheidung des schwarz-roten Koalitionsausschusses, Gewerkschaften und

    Mehr
    Fahimi begrÃ¼ÃŸt GesprÃ¤chsankÃ¼ndigung der Regierung
    Fahimi begrÃ¼ÃŸt GesprÃ¤chsankÃ¼ndigung der Regierung

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Yasmin Fahimi, hat die AnkÃ¼ndigung der Regierung begrÃ¼ÃŸt, weitere Reformschritte mit

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts