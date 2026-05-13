Bild von US-AuÃŸenminister Rubio im Trainingsanzug geht viral

Beim Abflug nach Peking noch im Anzug: Marco Rubio

US-AuÃŸenminister Marco Rubio entwickelt sich immer mehr zum heimlichen Star in Onlinenetzwerken. Nun ging ein Foto des 54-JÃ¤hrigen viral, das Rubio in einem grauen Trainingsanzug der Marke Nike und Adidas-Turnschuhen zeigt.

US-AuÃŸenminister Marco Rubio entwickelt sich zum heimlichen Star in Onlinenetzwerken. Am Mittwoch ging ein Foto des 54-JÃ¤hrigen viral, das Rubio in lÃ¤ssiger Pose in einem grauen Trainingsanzug der Marke Nike und farblich abgestimmten Adidas-Turnschuhen zeigt. Das vom Presseteam des WeiÃŸen Hauses verÃ¶ffentlichte Bild entstand an Bord der PrÃ¤sidentenmaschine Air Force One und zeigt Rubio auf dem Flug nach China, als Teil der Delegation von PrÃ¤sident Donald Trump.



"Minister Rubio rockt den Nike-Trainingsanzug 'Venezuela' in der Air Force One", schrieb der Kommunikationschef des WeiÃŸen Hauses, Steven Cheung, zu dem Bild. Den gleichen Jogginganzug hatte der frÃ¼here venezolanische PrÃ¤sident NicolÃ¡s Maduro getragen, nachdem er im Januar von US-StreitkrÃ¤ften in Caracas verhaftet worden war und in die USA Ã¼berfÃ¼hrt wurde, wo er nun auf seinen Prozess wartet. Rubio verteidigte die Festnahme Maduros als strategisch wichtige MaÃŸnahme.



Damit schlieÃŸe sich der Kreis, kommentierte das WeiÃŸe Haus in einem weiteren Post einen Zusammenschnitt der Bilder Rubios und Maduros, der mit Rapmusik unterlegt ist: WÃ¤hrend der US-AuÃŸenminister seine HÃ¤nde lÃ¤ssig in die Taschen steckt, trÃ¤gt Maduro Handschellen und Augenmaske und umklammert eine Wasserflasche. Der Trainingsanzug ist ihm viel zu groÃŸ, wÃ¤hrend er Rubio wie angegossen passt.



Das Bild des AuÃŸenministers erinnert an eine Episode im Februar 2022 mit dem damaligen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Nachdem sich Scholz auf dem Flug zu seinem Antrittsbesuch in Washington vor Journalisten in einem grauen Pullover gezeigt hatte, gab es eine wochenlange Debatte Ã¼ber seinen Kleiderstil.



Rubio scheint dagegen von ungewÃ¶hnlichen Bildern zu profitieren: KÃ¼rzlich sorgten Videoaufnahmen des US-Chefdiplomaten fÃ¼r zahlreiche Klicks, die ihn als DJ bei einer Hochzeit zeigen. Internetnutzer verbreiteten daraufhin mit KÃ¼nstlicher Intelligenz bearbeitete Videos, die ihn als DJ im WeiÃŸen Haus vor einer feiernden Menge zeigen. Als eine Journalistin ihn bei einer Pressekonferenz nach seinem DJ-Namen fragte, antwortete Rubio lachend: "Ihr seid nicht bereit fÃ¼r meinen DJ-Namen." Das wurde als Zeichen seiner Coolness gewertet.



Rubio gilt ebenso wie VizeprÃ¤sident JD Vance als mÃ¶glicher Nachfolger Trumps. Laut US-Verfassung kann der PrÃ¤sident nach seiner zweiten Amtszeit nicht ein weiteres Mal bei den Wahlen 2028 antreten. Trump hatte jedoch mehrfach gesagt, er kÃ¶nnte sich Ã¼ber diese Regel hinwegsetzen.



Der 1971 in Miami als Sohn kubanischer Eltern geborene Rubio spricht neben Englisch perfekt Spanisch. Er ist der bis dato hÃ¶chstrangige Vertreter lateinamerikanischer Abstammung in der US-Politik.