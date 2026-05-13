Selenskyj: Russland feuert 800 Drohnen ab - Mindestens sechs Tote in der Ukraine

Bei Luftangriff auf Odessa zerstÃ¶rte Autos

Russland hat die Ukraine am helllichten Tag mit hunderten Drohnen attackiert und dabei nach Angaben von PrÃ¤sident Selenskyj mindestens sechs Menschen getÃ¶tet und dutzende weitere verletzt.

Russland hat die Ukraine am Mittwoch am helllichten Tag mit hunderten Drohnen attackiert und dabei nach Angaben des ukrainischen PrÃ¤sidenten Wolodymyr Selenskyj mindestens sechs Menschen getÃ¶tet und dutzende weitere verletzt. Die Angriffe richteten sich vor allem gegen den Westen der Ukraine und kÃ¶nnten auf einen Wendepunkt in Moskaus Luftangriffsstrategie hindeuten.



"Seit Mitternacht wurden bereits mindestens 800 russische Drohnen abgefeuert", erklÃ¤rte Selenskyj in Onlinediensten. "Sechs Menschen wurden getÃ¶tet", dutzende seien verletzt worden, darunter Kinder.Â



Moskau greift seit mehr als vier Jahren ukrainische StÃ¤dte mit Drohnen und Raketen an. WÃ¤hrend die Angriffe bisher vorwiegend nachts erfolgten, haben Attacken am helllichten Tage zuletzt zugenommen.



In der Hauptstadt Kiew gab es am Mittwoch mehrfach Luftalarm. Journalisten der Nachrichtenagentur AFP sahen Menschen, die in U-BahnhÃ¶fen Zuflucht suchten. Nach Angaben des BÃ¼rgermeisters war die Luftabwehr im Einsatz, um Drohnen abzufangen.Â



Selenskyj warf Russland vor, sein Land gezielt am Tag der Reise von US-PrÃ¤sident Donald Trump nach China so massiv angegriffen zu haben. "Es kann ganz sicher kein Zufall sein, dass einer der lÃ¤ngsten, massivsten russischen Angriffe gegen die Ukraine genau dann stattfindet, wenn der PrÃ¤sident der Vereinigten Staaten zu einem Besuch in China ankommt", erklÃ¤rte Selenskyj.



"In diesem schwierigen geopolitischen Moment versucht Russland eindeutig, die allgemeine politische AtmosphÃ¤re zu stÃ¶ren und Aufmerksamkeit auf sein Ãœbel zu lenken", fuhr Selenskyj fort. Dies geschehe "auf Kosten von ukrainischen Menschenleben und ukrainischer Infrastruktur".



Zuvor hatte Selenskyj Trump aufgefordert, bei seinem Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping in Peking am Donnerstag Ã¼ber die BemÃ¼hungen um eine Beendigung des Ukraine-Krieges zu sprechen. Er gehe davon aus, dass dies bei Trumps China-Besuch zur Sprache gebracht werde, sagte Selenskyj. "Wir stehen in stÃ¤ndigem Kontakt mit unseren amerikanischen Partnern", betonte er.



Bei den Drohnenangriffen in der westukrainischen Region Riwne wurden nach Angaben der BehÃ¶rden drei Menschen getÃ¶tet und vier weitere Menschen verletzt. Zudem wurden zivile Infrastruktur und ein WohngebÃ¤ude beschÃ¤digt. Ein Mensch wurde in der Region Saporischschja getÃ¶tet und zwei weitere Menschen starben in der Region Cherson. Mindestens acht Menschen wurden in der Schwarzmeerregion Odessa sowie in den zentralen Regionen Tscherkassy und Chmelnyzkyj verletzt.Â



Der MilitÃ¤rgeheimdienst in Kiew hatte zuvor gewarnt, russische StreitkrÃ¤fte hÃ¤tten einen "anhaltenden Luftangriff auf wichtige Einrichtungen in der Ukraine" gestartet.



Wegen heftiger Angriffe auf die westukrainische Stadt Uschhorod schloss die Slowakei kurzzeitig ihre Grenze, wie die Grenzpolizei mitteilte. Betroffen war auch das Grenzgebiet zu Ungarn, wo eine ungarische Minderheit lebt. Ungarns AuÃŸenministerin Anita Orban kritisierte die russischen Angriffe daher "auf das SchÃ¤rfste".



Die von den USA vorangetriebenen BemÃ¼hungen zur Beendigung des Krieges sind seit Beginn des Iran-Krieges ins Stocken geraten. Vergangene Woche sagte Russlands Staatschef Wladimir Putin, der Krieg mit der Ukraine neige sich "dem Ende" zu. Einzelheiten nannte er allerdings nicht.



Am Mittwoch bekrÃ¤ftigte Moskau erneut seine Maximalforderungen zur Beendigung des Ukraine-Kriegs. Eine Waffenruhe und FriedensgesprÃ¤che seien nur mÃ¶glich, wenn Selenskyj "der ukrainischen Armee den Befehl erteilt, das Feuer einzustellen und das Gebiet des Donbass sowie die russischen Regionen zu verlassen", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow.



Die von den USA vermittelten GesprÃ¤che Ã¼ber ein Ende des seit mehr als vier Jahren andauernden Kriegs haben bisher keinen Durchbruch gebracht. In der vergangenen Woche hatten erstmals seit Ende MÃ¤rz wieder GesprÃ¤che zwischen ukrainischen und US-Gesandten stattgefunden.