Nach einem tÃ¶dlichen RaubÃ¼berfall auf einen 93-JÃ¤hrigen in KÃ¶ln haben Ermittler zwei VerdÃ¤chtige festgenommen. Ein dritter VerdÃ¤chtiger sei noch auf der Flucht, teilte die Polizei in der nordrhein-westfÃ¤lischen Stadt am Mittwoch mit. Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 30- und einen 59-JÃ¤hrigen. Die VerdÃ¤chtigen wurden durch Spuren am Tatort Ã¼berfÃ¼hrt. Gegen sie wird wegen Mordes ermittelt.
Der 30-JÃ¤hrige geriet den Ermittlern zufolge am Montag zufÃ¤llig in eine Verkehrskontrolle auf der Autobahn 1 bei Remscheid, weil er dort auf dem Standstreifen parkte. Als die Beamten ihn Ã¼berprÃ¼fen wollten, fuhr er los. Er wurde schlieÃŸlich angehalten und festgenommen. Noch am selben Abend wurde der 59-JÃ¤hrige gefasst.
Seine erwachsenen Kinder hatten das 93-jÃ¤hrige Opfer am Sonntag tot in seinem Bungalow gefunden. Die Ermittler gingen davon aus, dass sich die TÃ¤ter zwischen Freitag und Sonntag Zutritt zu dem Haus im Stadtteil NeubrÃ¼ck verschafft und den 93-JÃ¤hrigen attackiert und getÃ¶tet hatten.
Sie sollen anschlieÃŸend mit ihrer Beute in unbekannte Richtung geflÃ¼chtet sein. Die Leiche wies den Angaben zufolge erhebliche Verletzungen auf, die auf eine "massive Gewalteinwirkung" hindeuteten, wie es weiter hieÃŸ. Eine Obduktion des Leichnams ergab, dass der Mann aufgrund dieser Verletzungen gestorben war.
Brennpunkte
Zwei Festnahmen nach tÃ¶dlichem RaubÃ¼berfall auf 93-JÃ¤hrigen in KÃ¶ln
- AFP - 13. Mai 2026, 16:05 Uhr
Nach einem tÃ¶dlichen RaubÃ¼berfall auf einen 93-JÃ¤hrigen in KÃ¶ln haben Ermittler zwei VerdÃ¤chtige festgenommen. Ein dritter VerdÃ¤chtiger sei noch auf der Flucht, teilte die Polizei in der nordrhein-westfÃ¤lischen Stadt mit.
Nach einem tÃ¶dlichen RaubÃ¼berfall auf einen 93-JÃ¤hrigen in KÃ¶ln haben Ermittler zwei VerdÃ¤chtige festgenommen. Ein dritter VerdÃ¤chtiger sei noch auf der Flucht, teilte die Polizei in der nordrhein-westfÃ¤lischen Stadt am Mittwoch mit. Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 30- und einen 59-JÃ¤hrigen. Die VerdÃ¤chtigen wurden durch Spuren am Tatort Ã¼berfÃ¼hrt. Gegen sie wird wegen Mordes ermittelt.
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