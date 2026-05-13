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Gericht zieht Immobilien im Wert von fast halber Million Euro von 36-JÃ¤hriger ein

  • AFP - 13. Mai 2026, 16:01 Uhr
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Landgericht Berlin
Bild: AFP

Das Landgericht Berlin hat bei einer Frau die Einziehung von Immobilien im Wert fast einer halber Million Euro sowie eines hochwertigen Motorrads angeordnet. Die Kammer gehe sicher davon aus, dass das Geld nicht aus legalen Quellen stammte, hieÃŸ es.

Das Landgericht Berlin hat bei einer Frau die Einziehung von Immobilien im Wert fast einer halber Million Euro sowie eines hochwertigen Motorrads angeordnet. Die Kammer gehe sicher davon aus, dass das Geld fÃ¼r die insgesamt neun Objekte und das Fahrzeug nicht aus legalen Quellen stammte und die KÃ¤uferin als Strohfrau diente, sagte der Vorsitzende Richter Thilo Bartl in seiner UrteilsbegrÃ¼ndung am Mittwoch.

Das Verfahren war von der Staatsanwaltschaft beantragt worden, weil sie den Verdacht hatte, dass die insgesamt 453.000 Euro fÃ¼r die Immobilien in Berlin, Brandenburg und ThÃ¼ringen und das Motorrad im Wert von 16.000 Euro aus Straftaten stammten und es sich um GeldwÃ¤sche handelte. Sie wurden zwischen 2012 und 2016 erworben, als EigentÃ¼merin wurden die 36-jÃ¤hrige Frau beziehungsweise ihr mittlerweile zwÃ¶lfjÃ¤hriger Sohn eingetragen.

2017 beschlagnahmte die Staatsanwaltschaft die Immobilien und das Motorrad, stellte das Ermittlungsverfahren mangels hinreichenden Tatverdachts im Februar 2021 aber ein. Stattdessen beantragte sie ein sogenanntes selbststÃ¤ndiges Einziehungsverfahren, was nach einer GesetzesÃ¤nderung seit 2017 mÃ¶glich ist und de facto eine Beweislastumkehr vorsieht. Seitdem mÃ¼ssen nicht mehr die StrafverfolgungsbehÃ¶rden nachweisen, aus welcher Straftat verdÃ¤chtige Geldsummen stammen. Stattdessen mÃ¼ssen die EigentÃ¼mer von Immobilien beweisen, dass sie diese mit legalen Mitteln erwarben.

Im nun verhandelten Fall sei dies nicht geschehen, sagte Richter Bartl. Die 36-JÃ¤hrige, die als Kinderfrau arbeite, habe nur ein bescheidenes Einkommen und auch sonst kein VermÃ¶gen, von dem sie sich die Immobilien hÃ¤tte kaufen kÃ¶nnen. Ihr ehemaliger LebensgefÃ¤hrte und Vater ihres Sohns, der die KÃ¤ufe organisiert habe, lebe offiziell von Sozialhilfe.

Jeweils vor den ImmobilienkÃ¤ufen habe die Frau von verschiedenen Menschen Darlehen ohne Zinsen bekommen, sagte Bartl. Eine BuchfÃ¼hrung Ã¼ber die ImmobilienkÃ¤ufe habe die Frau nicht vorlegen kÃ¶nnen. All das sei "enorm verdÃ¤chtig", sagte der Richter. Das Gericht gehe daher davon aus, dass das Geld aus Straftaten stammte.

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