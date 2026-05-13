Gesundheit

Organisation warnt vor KrankheitsÃ¼bertragung zwischen Tier und Mensch

  • AFP - 13. Mai 2026, 15:14 Uhr
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Tierarzt im Rinderstall
Bild: AFP

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Vor dem Hintergrund des Hantavirus-Ausbruchs hat die Weltorganisation fÃ¼r Tiergesundheit vor dem zunehmenden Risiko von KrankheitsÃ¼bertragungen zwischen Tieren und Menschen gewarnt. Tiergesundheit und die PrÃ¤vention von Pandemien tierischen Ursprungs seien "chronisch unterfinanziert", warnte die Organisation in ihrem am Mittwoch in Paris vorgestellten Jahresbericht. Rund 60 Prozent der bekannten menschlichen Infektionskrankheiten stammten von Tieren, betonte die Organisation. Von den in den vergangenen Jahrzehnten neu entdeckten Krankheitserregern, die Menschen betreffen, hÃ¤tten sogar 75 Prozent einen tierischen Ursprung.

Zahlreiche Pandemien hÃ¤tten ihren Ursprung in StÃ¶rungen der Umwelt, etwa dem Abholzen von WÃ¤ldern oder dem Eindringen von Menschen in den Lebensraum von Tieren. Tierarten, die unter Stress gerieten, wÃ¼rden zu neuen Krankheitsquellen, beispielsweise MÃ¼cken, Nagetiere und FledermÃ¤use.

Der Jahresbericht umfasst den Zeitraum zwischen Januar 2025 und MÃ¤rz 2026 und geht daher nicht auf die jÃ¼ngsten Infektionen mit Hantaviren ein. Â 

Nach Angaben der Weltorganisation fÃ¼r Tiergesundheit flieÃŸen nur etwa 0,6 Prozent der weltweiten Gesundheitsausgaben in Vorkehrungen, die die Ãœbertragung von Krankheiten von Tieren auf Menschen verhindern kÃ¶nnen, darunter die Ãœberwachung von Tierkrankheiten, tiermedizinisches Personal und Impfprogramme. Sie verweist auf das Beispiel der Tollwut, an der jÃ¤hrlich 59.000 Menschen sterben, obwohl dies leicht vermeidbar wÃ¤re - durch die Impfung von Tieren und Menschen.Â 

Auch Tierkrankheiten unter Nutztieren verursachen hohe Kosten: Nach Angaben der Organisation rechnen Viehhalter jÃ¤hrlich mit 20 Prozent Verlust infolge von Krankheiten. Zwischen Januar 2025 und MÃ¤rz 2026 sind in 70 LÃ¤ndern etwa 140 Millionen Tiere wegen der Vogelgrippe verendet oder gekeult worden. Die Lumpy-Skin-Krankheit, die Rinder befÃ¤llt, ist 2025 erstmals in Europa aufgetreten. Etwa 3200 Herden waren betroffen, rund 7500 Tiere starben oder wurden getÃ¶tet.

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