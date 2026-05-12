Arzneimittel-Knappheit: EU bemÃ¼ht sich um FÃ¶rderung eigener Produktion

Tabletten

Angesichts des anhaltenden Mangels an Arzneimitteln fÃ¼r FiebersÃ¤ften fÃ¼r Kinder, Asthmasprays und Diabetesmedikamenten will die EU die Produktion in ihren Mitgliedstaaten fÃ¶rdern.

Angesichts des anhaltenden Mangels an Arzneimitteln wie FiebersÃ¤ften fÃ¼r Kinder, Asthmasprays und Diabetesmedikamenten will die EU die Produktion in ihren Mitgliedstaaten fÃ¶rdern. Vertreter aus dem Europaparlament und dem Rat der 27 LÃ¤nder einigten sich am frÃ¼hen Dienstagmorgen auf Ã„nderungen an den Regeln fÃ¼r die Ã¶ffentliche Beschaffung, die europÃ¤ische Hersteller kÃ¼nftig bevorzugen sollen.Â



Beiden Seiten zufolge sollen die EU-LÃ¤nder nicht mehr nur den niedrigsten Preis als Auswahlkriterium anlegen. Stattdessen soll es auch auf die langfristige VerfÃ¼gbarkeit, Lieferbedingungen und eine ausreichende Lagerhaltung ankommen.



Besteht eine starke AbhÃ¤ngigkeit von einem oder wenigen LÃ¤ndern, dÃ¼rfen die nationalen Regierung auch die eigene Produktion gesondert fÃ¶rdern. Eine gesetzliche Verpflichtung dazu gibt es aber nicht. Die Empfehlung richtet sich vor allem gegen China, aber auch aus Indien und den USA bezieht die EU zahlreiche Medikamente.



Das Europaparlament und der Rat der 27 EU-LÃ¤nder mÃ¼ssen das Gesetz noch formal absegnen, bevor es in Kraft treten kann.