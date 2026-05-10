Der Ã„rzteverband Marburger Bund hat sich gegen den Verkauf hochprozentiger alkoholischer GetrÃ¤nke in SupermÃ¤rkten, Tankstellen und Kiosken ausgesprochen. Dies solle ausschlieÃŸlich "in lizenzierten, spezialisierten Verkaufsstellen" erfolgen, wie der Verband am Sonntag auf seiner Hauptversammlung in Hannover forderte. Alkoholkonsum gehÃ¶re zu den grÃ¶ÃŸten vermeidbaren Gesundheitsrisiken. Besonders junge Menschen mÃ¼ssten daher besser geschÃ¼tzt und der Zugang zu Alkohol deutlich strenger geregelt werden.
Der Marburger Bund unterstÃ¼tzt GesetzesplÃ¤ne des Bundesfamilienministeriums, das sogenannte begleitete Trinken fÃ¼r Jugendliche ab 14 Jahren abzuschaffen. Damit soll eine Ausnahmeregelung gestrichen werden, die den Kauf und Konsum von Bier, Wein und Sekt in Begleitung der Eltern auch mit 14 oder 15 Jahren erlaubt.
Internationale Erfahrungen zeigten, dass hÃ¶here Altersgrenzen und strengere Verkaufsregulierungen den Alkoholkonsum deutlich senken und insbesondere Jugendliche wirksam schÃ¼tzen kÃ¶nnten, erklÃ¤rte der Ã„rzteverband. Er forderte zudem AufklÃ¤rungskampagnen, die StÃ¤rkung der SuchtprÃ¤vention in Schulen und den Ausbau niedrigschwelliger Beratungsangebote.
Gesundheit
Marburger Bund: Kein Verkauf von hochprozentigem Alkohol in SupermÃ¤rkten
- AFP - 10. Mai 2026, 16:19 Uhr
Der Ã„rzteverband Marburger Bund hat sich gegen den Verkauf hochprozentiger alkoholischer GetrÃ¤nke in SupermÃ¤rkten, Tankstellen und Kiosken ausgesprochen. Dies solle ausschlieÃŸlich 'in lizenzierten, spezialisierten Verkaufsstellen' erfolgen.
Der Ã„rzteverband Marburger Bund hat sich gegen den Verkauf hochprozentiger alkoholischer GetrÃ¤nke in SupermÃ¤rkten, Tankstellen und Kiosken ausgesprochen. Dies solle ausschlieÃŸlich "in lizenzierten, spezialisierten Verkaufsstellen" erfolgen, wie der Verband am Sonntag auf seiner Hauptversammlung in Hannover forderte. Alkoholkonsum gehÃ¶re zu den grÃ¶ÃŸten vermeidbaren Gesundheitsrisiken. Besonders junge Menschen mÃ¼ssten daher besser geschÃ¼tzt und der Zugang zu Alkohol deutlich strenger geregelt werden.
Weitere Meldungen
Der frÃ¼here Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sieht derzeit keine Gefahr einer Pandemie durch das auf einem Kreuzfahrtschiff ausgebrochene Hantavirus. "Die Lage ist fÃ¼rMehr
Das von einem tÃ¶dlichen Hantavirus-Ausbruch betroffene Kreuzfahrtschiff "Hondius" soll am frÃ¼hen Sonntagmorgen vor der Kanareninsel Teneriffa eintreffen. Wie der VeranstalterMehr
Nach dem Hantavirus-Ausbruch auf dem niederlÃ¤ndischen Kreuzfahrtschiff "Hondius" will GroÃŸbritannien die britischen Reisenden zunÃ¤chst in ein wÃ¤hrend der Corona-Pandemie alsMehr
Top Meldungen
Magdeburg (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem Scheitern der "EntlastungsprÃ¤mie" im Bundesrat plÃ¤diert Sachsen-Anhalts MinisterprÃ¤sident Sven Schulze (CDU) fÃ¼r eineMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Spitze des Deutschen Gewerkschaftsbundes rechnet mit den ReformplÃ¤nen von Union und SPD ab. Das berichtet das Magazin Politico unterMehr
DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem Scheitern der EntlastungsprÃ¤mie drÃ¼ckt die Union bei der geplanten Steuerreform aufs Tempo. "Die geplante EinkommensteuerreformMehr