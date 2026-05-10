Marburger Bund: Kein Verkauf von hochprozentigem Alkohol in SupermÃ¤rkten

Junge Leute mit alkoholischen GetrÃ¤nken

Der Ã„rzteverband Marburger Bund hat sich gegen den Verkauf hochprozentiger alkoholischer GetrÃ¤nke in SupermÃ¤rkten, Tankstellen und Kiosken ausgesprochen. Dies solle ausschlieÃŸlich 'in lizenzierten, spezialisierten Verkaufsstellen' erfolgen.

Der Ã„rzteverband Marburger Bund hat sich gegen den Verkauf hochprozentiger alkoholischer GetrÃ¤nke in SupermÃ¤rkten, Tankstellen und Kiosken ausgesprochen. Dies solle ausschlieÃŸlich "in lizenzierten, spezialisierten Verkaufsstellen" erfolgen, wie der Verband am Sonntag auf seiner Hauptversammlung in Hannover forderte. Alkoholkonsum gehÃ¶re zu den grÃ¶ÃŸten vermeidbaren Gesundheitsrisiken. Besonders junge Menschen mÃ¼ssten daher besser geschÃ¼tzt und der Zugang zu Alkohol deutlich strenger geregelt werden.



Der Marburger Bund unterstÃ¼tzt GesetzesplÃ¤ne des Bundesfamilienministeriums, das sogenannte begleitete Trinken fÃ¼r Jugendliche ab 14 Jahren abzuschaffen. Damit soll eine Ausnahmeregelung gestrichen werden, die den Kauf und Konsum von Bier, Wein und Sekt in Begleitung der Eltern auch mit 14 oder 15 Jahren erlaubt.



Internationale Erfahrungen zeigten, dass hÃ¶here Altersgrenzen und strengere Verkaufsregulierungen den Alkoholkonsum deutlich senken und insbesondere Jugendliche wirksam schÃ¼tzen kÃ¶nnten, erklÃ¤rte der Ã„rzteverband. Er forderte zudem AufklÃ¤rungskampagnen, die StÃ¤rkung der SuchtprÃ¤vention in Schulen und den Ausbau niedrigschwelliger Beratungsangebote.