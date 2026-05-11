Gesundheit

Schlechtes Wetter: Kreuzfahrtschiff "Hondius" legt auf Teneriffa an

  • AFP - 11. Mai 2026, 20:02 Uhr
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Die "Hondius" am Kai des Hafens Granadilla de Abona
Bild: AFP

Das von einem tÃ¶dlichen Hantavirus-Ausbruch betroffene Kreuzfahrtschiff 'Hondius' hat wegen schlechter Wettterbedingungen im Industriehafen der Kanareninsel Teneriffa angelegt.

Das von einem tÃ¶dlichen Hantavirus-Ausbruch betroffene Kreuzfahrtschiff "Hondius" hat wegen schlechter Wettterbedingungen im Industriehafen der Kanareninsel Teneriffa angelegt. Das Schiff werde nur so lange festmachen, wie es unbedingt nÃ¶tig sei, um die Sicherheit der letzten verbliebenen Passagiere und der an deren Evakuierung beteiligten KrÃ¤fte zu gewÃ¤hrleisten, erklÃ¤rte das spanische Gesundheitsministerium am Montag.

Auf DrÃ¤ngen der Ã¶rtlichen BehÃ¶rden war die "Hondius" zunÃ¤chst vorsichtshalber nicht direkt in den Hafen eingelaufen, sondern ankerte ein StÃ¼ck vor dem Kai.

Auf der "Hondius" war es auf einer Kreuzfahrt von Argentinien zu den Kapverden zu einem tÃ¶dlichen Hantavirus-Ausbruch gekommen, drei Passagiere starben. Bei zwei von ihnen wurde das Virus nachgewiesen, bei dem dritten Todesopfer gilt eine Hantavirus-Infektion nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO als wahrscheinlich. Bei sechs weiteren inzwischen evakuierten Insassen der "Hondius" wurde das Virus laut WHO bestÃ¤tigt, zudem gibt es einen Verdachtsfall.

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