Kiew (dts Nachrichtenagentur) - Russland hat die Ukraine am Mittwoch mit hunderten Drohnen angegriffen. Seit Mitternacht seien mindestens 800 russische Drohnen gestartet worden, teilte der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj mit. Mindestens sechs Menschen seien dabei ums Leben gekommen und Dutzende weitere verletzt worden.
Es kÃ¶nne kein Zufall sein, dass einer der lÃ¤ngsten massiven russischen Angriffe auf die Ukraine genau zu dem Zeitpunkt stattfinde, als der PrÃ¤sident der Vereinigten Staaten zu einem Besuch in China eintreffe, so Selenskyj. "In dieser schwierigen geopolitischen Lage versucht Russland ganz offensichtlich, das allgemeine politische Klima zu stÃ¶ren und die Aufmerksamkeit auf seine bÃ¶swilligen Absichten zu lenken - und zwar auf Kosten ukrainischer Menschenleben und der ukrainischen Infrastruktur."
Den ganzen heutigen Tag Ã¼ber hÃ¤tten die Russen Shahed-Drohnen auf die Regionen abgefeuert - und dabei gezielt Regionen ins Visier genommen, die am nÃ¤chsten an den Grenzen der Nato-Staaten liegen, fÃ¼gte der PrÃ¤sident hinzu. Treffer wurden demnach unter anderem in Transkarpatien, der Region Lemberg, Wolhynien sowie in den Regionen Iwano-Frankiwsk und Riwne verzeichnet.
Brennpunkte
Selenskyj meldet massive russische Drohnenangriffe
- dts - 13. Mai 2026, 19:03 Uhr
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Kiew (dts Nachrichtenagentur) - Russland hat die Ukraine am Mittwoch mit hunderten Drohnen angegriffen. Seit Mitternacht seien mindestens 800 russische Drohnen gestartet worden, teilte der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj mit. Mindestens sechs Menschen seien dabei ums Leben gekommen und Dutzende weitere verletzt worden.
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