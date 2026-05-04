Bundesregierung schlieÃŸt UNIDO-InvestitionsbÃ¼ros

Entwicklungsministerium (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundesentwicklungsministerium (BMZ) beendet die Finanzierung fÃ¼r zwei Investitions- und TechnologiefÃ¶rderungsbÃ¼ros (ITPO). Die BÃ¼ros in Bonn und Berlin waren 2016 auf Grundlage einer Vereinbarung mit der Organisation der Vereinten Nationen fÃ¼r industrielle Entwicklung (UNIDO) gegrÃ¼ndet worden. Sie sollten Investoren und Unternehmen beim Technologietransfer in Entwicklungs- und SchwellenlÃ¤nder unterstÃ¼tzen.



In einem Schreiben des BMZ an die UNIDO, Ã¼ber das die "Welt" berichtet, heiÃŸt es, die Finanzierung werde Ende 2026 enden. Das BMZ beende das Abkommen mit der UNIDO. Weiter heiÃŸt es: "Seien Sie versichert, dass die deutsche Regierung auch weiterhin mit der UNIDO bei anderen Projekten und Programmen zusammenarbeiten und diese unterstÃ¼tzen wird, sowohl durch PflichtbeitrÃ¤ge und freiwillige BeitrÃ¤ge als auch auf politischer Ebene."



Auf Anfrage bestÃ¤tigt das BMZ den Schritt. Die Pressestelle des Ministeriums erklÃ¤rte: "Die Information ist richtig. Nach zehnjÃ¤hriger FÃ¶rderung durch das BMZ endet das Projekt `ITPO-Deutschland` Ende 2026." Die Entscheidung sei "insbesondere vor dem Hintergrund immer knapper werdender Haushaltsmittel des BMZ" getroffen worden. Die ITPO-Kosten betrugen 2024 1,7 Millionen Euro. 2025 betragen sie voraussichtlich 1,8 Millionen Euro.



International sorgt die SchlieÃŸung bereits fÃ¼r Unmut. Die sÃ¼dafrikanische Lobbygruppe African Energy Chamber kritisierte: "Da Afrika bestrebt ist, seine Investitionen in den Bereichen Energie und Industrie auszuweiten, kÃ¶nnte die SchlieÃŸung des UNIDO-ITPO in Deutschland die bewÃ¤hrte Verbindung zwischen Projekten und Kapital schwÃ¤chen."

