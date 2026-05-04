Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Jens Spahn, hat offenbar den Abgeordneten Martin Plum als neuen Justiziar der Fraktion vorgeschlagen. Das berichtet der "Tagesspiegel" (Dienstagausgabe) unter Berufung auf Kreise der CDU/CSU-Fraktion.
Demnach informierte Spahn den Fraktionsvorstand der Union am Montagmittag. Am Dienstag muss sich der CDU-Teil des Fraktionsvorstands zur Wiederwahl stellen. Spahn will erneut als Fraktionsvorsitzender antreten.
Der Posten des Justiziars ist wegen des Abgangs von Ansgar Heveling vakant. Heveling soll im Mai vom Bundestag als neuer PrÃ¤sident des Bundesrechnungshofs und damit zum obersten Finanzkontrolleur gewÃ¤hlt werden. FÃ¼r die Nachfolge von Heveling hatte es zwei AnwÃ¤rter gegeben: Roland Theis aus dem Saarland und Martin Plum aus Nordrhein-Westfalen. Mit Plum schlÃ¤gt Spahn einen Juristen vor, der seit 2021 als Direktkandidat aus Viersen im Bundestag sitzt.
Brennpunkte
Bericht: Spahn schlÃ¤gt Plum als neuen Fraktionsjustiziar vor
- dts - 4. Mai 2026, 16:53 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Jens Spahn, hat offenbar den Abgeordneten Martin Plum als neuen Justiziar der Fraktion vorgeschlagen. Das berichtet der "Tagesspiegel" (Dienstagausgabe) unter Berufung auf Kreise der CDU/CSU-Fraktion.
Weitere Meldungen
In Schweden sind bei SchieÃŸereien zwischen verfeindeten Banden nach offiziellen Angaben in den vergangenen drei Jahren 23 unbeteiligte Menschen getÃ¶tet und 30 weitere verletztMehr
Leipzig (dts Nachrichtenagentur) - Nachdem in der Leipziger Innenstadt ein Fahrzeug in eine Menschengruppe gefahren ist, soll es nach Informationen des Radiosenders Radio LeipzigMehr
Leipzig (dts Nachrichtenagentur) - In Leipzig ist am Montag ein Fahrzeug in eine Menschenmenge gefahren. Das bestÃ¤tigte ein Polizeisprecher. Der Vorfall ereignete sich in derMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die EuropÃ¤ische Kommission will die EU-Entwaldungsrichtlinie, mit der die Abholzung von WÃ¤ldern verhindert werden soll, Ã¼berarbeiten.Mehr
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Im April 2026 haben die Kraftstoffpreise in Deutschland neue HÃ¶chststÃ¤nde erreicht. Autofahrer zahlten im Durchschnitt 2,109 Euro fÃ¼r einenMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundesentwicklungsministerium (BMZ) beendet die Finanzierung fÃ¼r zwei Investitions- und TechnologiefÃ¶rderungsbÃ¼ros (ITPO). Die BÃ¼ros inMehr