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MÃ¤dchen jahrelang eingesperrt: FÃ¼nf Jahre Haft fÃ¼r Mutter in Siegen

  • AFP - 4. Mai 2026, 16:17 Uhr
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Justitia
Bild: AFP

Im Fall eines jahrelang eingesperrten MÃ¤dchens ist dessen Mutter vom Landgericht im nordrhein-westfÃ¤lischen Siegen zu fÃ¼nf Jahren Haft verurteilt worden. Die Angeklagte wurde laut Gericht unter anderem wegenÂ Freiheitsberaubung verurteilt.

Im Fall eines jahrelang eingesperrten MÃ¤dchens ist dessen Mutter vom Landgericht im nordrhein-westfÃ¤lischen Siegen zu einer mehrjÃ¤hrigen Haftstrafe verurteilt worden. Die Angeklagte wurde unter anderem wegenÂ Freiheitsberaubung zu fÃ¼nf Jahren Haft verurteilt, wie eine Gerichtssprecherin am Montag mitteilte. Das heute elf Jahre alte MÃ¤dchen soll rund sieben Jahre lang in Attendorn eingesperrt worden sein. Sie wurde im September 2022 aus dem Haus der GroÃŸeltern befreit.

Laut Anklage soll die Mutter vorgetÃ¤uscht haben, mit ihrer Tochter nach Italien gezogen zu sein, und den Kontakt zum Kindesvater unterbunden haben. TatsÃ¤chlich habe sie sich zwischen Juli 2015 und September 2022 mit dem Kind in Attendorn im Haus ihrer Eltern aufgehalten, wo sie die Tochter versteckt, isoliert und eingesperrt habe.

Das MÃ¤dchen habe weder die Schule besucht noch Ã¤rztliche Betreuung erhalten. Infolge der Isolation kam es laut Anklage zu einer erheblichen EntwicklungsstÃ¶rung.

Neben der Mutter wurden auch die GroÃŸeltern des Kinds verurteilt - sie erhielten jeweils BewÃ¤hrungsstrafen. Laut Anklage sollen sie ihrer Tochter das Haus zur VerfÃ¼gung gestellt, Besorgungen erledigt und die falsche Darstellung verbreitet haben, das Kind halte sich in Italien auf.

Die Mutter wurde neben Freiheitsberaubung auch wegen Entziehung MinderjÃ¤hriger und Misshandlung Schutzbefohlener verurteilt. Die GroÃŸmutter erhielt wegen derselben Taten eine BewÃ¤hrungsstrafe von zwei Jahren, der GroÃŸvater wegen Beihilfe von einem Jahr und drei Monaten.

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