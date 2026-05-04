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Oberlandesgericht Frankfurt verurteilt IS-RÃ¼ckkehrerin zu BewÃ¤hrungsstrafe

  • AFP - 4. Mai 2026, 16:42 Uhr
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Justitia
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Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat eine IS-RÃ¼ckkehrerin zu einer Jugendstrafe von einem Jahr auf BewÃ¤hrung verurteilt. Das Gericht sprach sie der mitgliedschaftlichen Beteiligung an einer auslÃ¤ndischen terroristischen Vereinigung schuldig.

Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat eine IS-RÃ¼ckkehrerin zu einer Jugendstrafe von einem Jahr auf BewÃ¤hrung verurteilt. Das Gericht sprach die 30-jÃ¤hrige Angeklagte am Montag der mitgliedschaftlichen Beteiligung an einer auslÃ¤ndischen terroristischen Vereinigung schuldig, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte. Die Frau hatte die VorwÃ¼rfe gestanden.

Dem Gericht zufolge radikalisierte sich die damals Heranwachsende im Jahr 2014 und reiste im November desselben Jahres zusammen mit ihrem nach islamischem Ritus verheirateten Ehemann und dessen Bruder nach Syrien. Dort habe ihr Mann fÃ¼r die radikalislamische Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gekÃ¤mpft. Die Angeklagte habe ihren Mann wÃ¤hrenddessen durch die HaushaltsfÃ¼hrung unterstÃ¼tzt.

Nach dessen mutmaÃŸlichem Tod im MÃ¤rz 2015 sei sie in unterschiedlichen FrauenhÃ¤usern des IS untergebracht worden und habe Geldleistungen vom sogenannten WitwenbÃ¼ro des IS erhalten. WÃ¤hrend ihres Aufenthalts in Syrien habe sie auch mehrfach versucht, eine in Deutschland lebende Bekannte zur Ausreise nach Syrien zu bewegen.

Die Angeklagte wurde im MÃ¤rz 2019 von US-StreitkrÃ¤ften festgenommen und kam zunÃ¤chst in das von kurdischen KrÃ¤ften kontrollierte Gefangenenlager al-Haul in Nordsyrien, bis sie in die TÃ¼rkei flÃ¼chtete. Im Oktober 2019 wurde die Angeklagte nach Deutschland zurÃ¼ckgebracht. Das Urteil ist rechtskrÃ¤ftig, weil sowohl die Angeklagte und ihre Verteidiger als auch die Vertreter der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main auf Revision verzichteten.

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