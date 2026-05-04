Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat eine IS-RÃ¼ckkehrerin zu einer Jugendstrafe von einem Jahr auf BewÃ¤hrung verurteilt. Das Gericht sprach die 30-jÃ¤hrige Angeklagte am Montag der mitgliedschaftlichen Beteiligung an einer auslÃ¤ndischen terroristischen Vereinigung schuldig, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte. Die Frau hatte die VorwÃ¼rfe gestanden.
Dem Gericht zufolge radikalisierte sich die damals Heranwachsende im Jahr 2014 und reiste im November desselben Jahres zusammen mit ihrem nach islamischem Ritus verheirateten Ehemann und dessen Bruder nach Syrien. Dort habe ihr Mann fÃ¼r die radikalislamische Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gekÃ¤mpft. Die Angeklagte habe ihren Mann wÃ¤hrenddessen durch die HaushaltsfÃ¼hrung unterstÃ¼tzt.
Nach dessen mutmaÃŸlichem Tod im MÃ¤rz 2015 sei sie in unterschiedlichen FrauenhÃ¤usern des IS untergebracht worden und habe Geldleistungen vom sogenannten WitwenbÃ¼ro des IS erhalten. WÃ¤hrend ihres Aufenthalts in Syrien habe sie auch mehrfach versucht, eine in Deutschland lebende Bekannte zur Ausreise nach Syrien zu bewegen.
Die Angeklagte wurde im MÃ¤rz 2019 von US-StreitkrÃ¤ften festgenommen und kam zunÃ¤chst in das von kurdischen KrÃ¤ften kontrollierte Gefangenenlager al-Haul in Nordsyrien, bis sie in die TÃ¼rkei flÃ¼chtete. Im Oktober 2019 wurde die Angeklagte nach Deutschland zurÃ¼ckgebracht. Das Urteil ist rechtskrÃ¤ftig, weil sowohl die Angeklagte und ihre Verteidiger als auch die Vertreter der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main auf Revision verzichteten.
Politik
Oberlandesgericht Frankfurt verurteilt IS-RÃ¼ckkehrerin zu BewÃ¤hrungsstrafe
- AFP - 4. Mai 2026, 16:42 Uhr
Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat eine IS-RÃ¼ckkehrerin zu einer Jugendstrafe von einem Jahr auf BewÃ¤hrung verurteilt. Das Gericht sprach sie der mitgliedschaftlichen Beteiligung an einer auslÃ¤ndischen terroristischen Vereinigung schuldig.
Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat eine IS-RÃ¼ckkehrerin zu einer Jugendstrafe von einem Jahr auf BewÃ¤hrung verurteilt. Das Gericht sprach die 30-jÃ¤hrige Angeklagte am Montag der mitgliedschaftlichen Beteiligung an einer auslÃ¤ndischen terroristischen Vereinigung schuldig, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte. Die Frau hatte die VorwÃ¼rfe gestanden.
Weitere Meldungen
Frankreich und mehrere weitere LÃ¤nder haben ein schnelleres Handeln zur Verringerung des weltweiten Methan-AusstoÃŸes gefordert. Es brauche schnelle LÃ¶sungen, sagte dieMehr
Die USA wollen auf die Stationierung von MarschflugkÃ¶rpern in Deutschland verzichten - die Bundesregierung will daher zÃ¼gig eigene Systeme entwickeln. Dies mÃ¼sse jetzt "mitMehr
Die grundsÃ¤tzliche Zustimmung zur liberalen Demokratie ist in Deutschland einer Studie zufolge sehr hoch - trotz deutlicher Kritik am praktischen Funktionieren politischerMehr
Top Meldungen
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Im April 2026 haben die Kraftstoffpreise in Deutschland neue HÃ¶chststÃ¤nde erreicht. Autofahrer zahlten im Durchschnitt 2,109 Euro fÃ¼r einenMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundesentwicklungsministerium (BMZ) beendet die Finanzierung fÃ¼r zwei Investitions- und TechnologiefÃ¶rderungsbÃ¼ros (ITPO). Die BÃ¼ros inMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der CDU-Bundestagsabgeordnete Johannes Volkmann erhÃ¶ht den Druck auf den Koalitionspartner SPD und wirft Teilen des BÃ¼ndnisses vor, notwendigeMehr