Keine US-MarschflugkÃ¶rper: Bundesregierung will zÃ¼gig eigene Systeme entwickeln

Tomahawk MarschflugkÃ¶rper

Die USA wollen auf die Stationierung von MarschflugkÃ¶rpern in Deutschland verzichten - die Bundesregierung will nun zÃ¼gig eigene Systeme entwickeln. Dies mÃ¼sse 'mit Nachdruck' umgesetzt werden, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius.

Die USA wollen auf die Stationierung von MarschflugkÃ¶rpern in Deutschland verzichten - die Bundesregierung will daher zÃ¼gig eigene Systeme entwickeln. Dies mÃ¼sse jetzt "mit Nachdruck" umgesetzt werden, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Montag in Berlin. Ziel sei es, "hier keine LÃ¼cke entstehen zu lassen". Mehr deutsche und europÃ¤ische Anstrengungen forderten sowohl Union und SPD als auch GrÃ¼ne.



Kornelius wies darauf hin, dass die Stationierung von Iskander-Raketen in der zu Russland gehÃ¶renden Exklave Kaliningrad eine "Bedrohung fÃ¼r Europa" darstelle. Es werde deshalb bereits an einem "umfassenden Abschreckungspaket" gearbeitet - auf nationaler und europÃ¤ischer Ebene sowie mit den Nato-VerbÃ¼ndeten.



Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte am Sonntag in der ARD Berichte bestÃ¤tigt, wonach die vom damaligen US-PrÃ¤sidenten Joe Biden zugesagte Stationierung von Tomahawk-MarschflugkÃ¶rper zunÃ¤chst nicht erfolgen werde. "Die Amerikaner haben zurzeit selbst nicht genug", sagte Merz. "Objektiv gibt es aus den USA heraus kaum eine MÃ¶glichkeit, Waffensysteme dieser Art abzugeben." Zugleich betonte er: "Der Zug ist nicht abgefahren."



Das Verteidigungsministerium verwies am Montag auf bereits laufende Anstrengungen zum Ausbau der deutschen und europÃ¤ischen AbschreckungsfÃ¤higkeit. Zum einen werde der deutsche MarschflugkÃ¶rper Taurus modernisiert, zum anderen sei die Nachfolgevariante Taurus Neo in Entwicklung.Â



Die Taurus sind - wie die Tomahawks aus den USA - FlugkÃ¶rper, die ausgewÃ¤hlte gegnerische Ziele punktgenau aus groÃŸer Entfernung bekÃ¤mpfen sollen. Dies kÃ¶nnen zum Beispiel GefechtsstÃ¤nde, FlugplÃ¤tze, logistische Knotenpunkte oder Waffenfabriken sein. Solche Ziele liegen meistens weit im Hinterland eines Gegners liegen und damit auÃŸerhalb der Reichweite der traditionellen Raketenartillerie.



Das Verteidigungsministerium verwies zudem auf das sogenannte ELSA-ProjektÂ (European Long-Range Strike Approach), mit dem die EuropÃ¤er gemeinsam eine Reihe abstandsfÃ¤higer PrÃ¤zisionswaffen mit groÃŸer Reichweite entwickeln, unter anderem Drohnen. Hintergrund der europÃ¤ischen BemÃ¼hungen ist die Tatsache, dass Russland beim derzeitigen Tempo seiner AufrÃ¼stung ab 2029 in der Lage sein kÃ¶nnte, die Nato militÃ¤risch anzugreifen.Â



Politikerinnen und Politiker der schwarz-roten Koalition reagierten derweil besorgt Ã¼ber die Nicht-Stationierung der US-Waffen. Der CDU-Verteidigungsexperte Roderich Kiesewetter nannte den Schritt einen "Riesenfehler" und "viel gravierender" als den ebenfalls geplanten Abzug von US-Truppen aus Deutschland.



"Wir schwÃ¤chen uns damit, und das ist das eigentlich schwierige Signal", sagte Kiesewetter in der ARD. Die Bundesregierung gebe damit eine konventionelle NachrÃ¼stung auf, "um der russischen Bedrohung aus Kaliningrad, einer nuklearen Raketenbedrohung, entgegenzuwirken".



Zur zÃ¼gigen Entwicklung eigener VerteidigungsfÃ¤higkeiten mahnte der CSU-Verteidigungspolitiker Thomas Erndl. "Wenn das tatsÃ¤chlich jetzt nicht kommt, dann mÃ¼ssen wir schneller mit den eigenen Ambitionen hier unterwegs sein und schauen, dass die Bundeswehr diese FÃ¤higkeit schneller erlangt", sagte er im Bayerischen Rundfunk. Es mÃ¼sse jetzt alles auf das Jahr 2029 ausgerichtet werden. Notwendig sei ein Aktionsplan, "der uns dann merklich abschreckungs- und verteidigungsfÃ¤higer macht".



"Sollte PrÃ¤sident Trump seine AnkÃ¼ndigungen umsetzen, Truppen abziehen und vereinbarte Mittelstreckenraketen nicht stationieren, wÃ¤re dies Ã¤uÃŸerst besorgniserregend", sagte SPD-Fraktionsvize Siemtje MÃ¶ller der Nachrichtenagentur AFP. Sie forderte zÃ¼gige Beratungen im E3-Format - Deutschland, Frankreich und GroÃŸbritannien -, wie die entstehende verteidigungspolitische LÃ¼cke geschlossen werden kann.



GrÃ¼nen-Chefin Franziska Brantner warf Kanzler Merz UntÃ¤tigkeit vor. Dieser habe Deutschland nicht rechtzeitig auf den RÃ¼ckzug der USA vorbereitet, sagte sie. "Die SicherheitslÃ¼cken werden von Tag zu Tag grÃ¶ÃŸer." Notwendig sei eine europÃ¤ische Verteidigungsunion, Merz mÃ¼sse dies vorantreiben.



Wenn amerikanische Mittelstreckenraketen nicht in Europa stationiert wÃ¼rden, "haben die EuropÃ¤er insgesamt ein Problem", betonte in der ARD auch der MilitÃ¤rhistoriker SÃ¶nke Neitzel. "Weil sie diese Waffen nicht ersetzen kÃ¶nnen."



BegrÃ¼ÃŸt wird der geplante Stationierungs-Verzicht hingegen von der Linkspartei. Die "tÃ¤glich wechselnde Meinung" von US-PrÃ¤sident Trump stelle in Kombination mit den in Deutschland und Europa stationierten Truppen "eine Gefahr dar", sagte Fraktionschef SÃ¶ren Pellmann AFP. Insofern sei es "zu begrÃ¼ÃŸen, wenn US-Mittelstreckenraketen nun doch nicht nach Deutschland zurÃ¼ckkehren".