Wirtschaft

ADAC: April teuerster Tankmonat aller Zeiten

  • dts - 4. Mai 2026, 14:58 Uhr
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Tankstelle im FrÃ¼hjahr 2026, via dts Nachrichtenagentur

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MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Im April 2026 haben die Kraftstoffpreise in Deutschland neue HÃ¶chststÃ¤nde erreicht.

Autofahrer zahlten im Durchschnitt 2,109 Euro fÃ¼r einen Liter Super E10 und 2,263 Euro fÃ¼r Diesel, teilte der ADAC am Montag mit. Der Dieselpreis Ã¼bertraf den bisherigen HÃ¶chststand aus dem Vormonat um fast zehn Cent, wÃ¤hrend der Preis fÃ¼r Super E10 das bisherige Monatsmaximum aus dem MÃ¤rz 2022 Ã¼berstieg.

Am 7. April 2026 war Diesel mit 2,446 Euro je Liter so teuer wie nie zuvor. Bereits einen Tag zuvor erreichte Super E10 mit 2,191 Euro je Liter fast den bisherigen Rekordwert von 2,203 Euro je Liter vom 14. MÃ¤rz 2022. Seit der EinfÃ¼hrung des sogenannten Ã–sterreich-Modells am 1. April stiegen die Preise trotz eines niedrigeren Brent-Ã–lpreises und eines besseren Euro-Dollar-Wechselkurses deutlich an.

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) kritisiert, dass der seit dem 1. Mai geltende Tankrabatt nicht vollstÃ¤ndig an die Verbraucher weitergegeben werde. Die Energiesteuer auf Benzin und Diesel wurde fÃ¼r zwei Monate um 17 Cent pro Liter gesenkt, doch erste Auswertungen zeigten, dass die Steuersenkung nicht vollstÃ¤ndig bei den Verbrauchern ankomme, teilte der VZBV am Montag mit.

Ramona Pop, VorstÃ¤ndin des VZBV, Ã¤uÃŸerte die BefÃ¼rchtung, dass statt einer Entlastung fÃ¼r Autofahrer ein Konzernrabatt drohe. Sie forderte ein "wachsames Bundeskartellamt", das ungerechtfertigten PreiserhÃ¶hungen konsequent entgegentrete. Die aktuelle Situation zeige, dass der Tankrabatt der falsche Ansatz sei und nicht Ã¼ber den Juni hinaus verlÃ¤ngert werden dÃ¼rfe.

Pop sagte, dass Direktzahlungen wirksamer seien, da sie ohne Umwege bei denjenigen ankÃ¤men, die die UnterstÃ¼tzung am dringendsten benÃ¶tigen. Zudem mÃ¼sse die Bundesregierung dafÃ¼r sorgen, dass Deutschland unabhÃ¤ngiger von fossilen Kraftstoffen werde, etwa durch mehr E-MobilitÃ¤t und einen attraktiven und preisgÃ¼nstigen Ã¶ffentlichen Nahverkehr.

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