Wolfsburg (dts Nachrichtenagentur) - Volkswagen verschiebt die geplante Integration seiner Sachsen-Tochter offenbar um bis zu zwei Jahre. Das berichtet das "Handelsblatt" unter Berufung auf Konzernkreise. Eine Entscheidung wird am Montag im Aufsichtsrat der Volkswagen Sachsen GmbH erwartet.
Ein Sprecher bestÃ¤tigte die VerzÃ¶gerung, nannte aber keinen neuen Zeitplan. Als Grund verwies der Konzern auf technische Anpassungen, insbesondere bei IT-Systemen. Konzernintern soll es Probleme bei der EinfÃ¼hrung eines SAP-Systems gegeben haben. Volkswagen halte an der vollstÃ¤ndigen Integration fest.
UrsprÃ¼nglich war der Zusammenschluss fÃ¼r Anfang 2027 geplant und bereits 2021 angekÃ¼ndigt worden. FÃ¼r die rund 10.000 BeschÃ¤ftigten hat die Verschiebung nach Unternehmensangaben keine materiellen Auswirkungen. Tariflich ist die Sachseneinheit bereits seit Anfang des Jahres an die Wolfsburger Volkswagen AG angepasst.
Dennoch trifft die Nachricht auf ein sensibles Umfeld: Vor allem das Werk Zwickau steht unter Druck, nachdem zuletzt mehrere Modelle verlagert wurden und der Standort strengen Kostenvorgaben unterliegt.
Wirtschaft
VW verschiebt Integration von Sachsen-Tochter
- dts - 4. Mai 2026, 10:18 Uhr
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Wolfsburg (dts Nachrichtenagentur) - Volkswagen verschiebt die geplante Integration seiner Sachsen-Tochter offenbar um bis zu zwei Jahre. Das berichtet das "Handelsblatt" unter Berufung auf Konzernkreise. Eine Entscheidung wird am Montag im Aufsichtsrat der Volkswagen Sachsen GmbH erwartet.
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