Die Bundesregierung will den Schutz vor Cyberangriffen ausbauen und besser koordinieren. Dazu wurde am Montag das Programm CyberGovSecure durch die Bundesverwaltung gestartet. In Abstimmung mit dem Bundesdigitalministerium und dem Bundesamt fÃ¼r Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) sollen in den kommenden Jahren MaÃŸnahmen zur ErhÃ¶hung der Cyberresilienz umgesetzt werden, wie das BSI in Bonn mitteilte.
Ziel des Programms ist es demnach, "die Informationssicherheit der BundesbehÃ¶rden schnell, wirksam und messbar zu verbessern und die HandlungsfÃ¤higkeit des Staates in einem zunehmend komplexen Bedrohungsumfeld nachhaltig zu sichern". Damit werden auch Vorgaben der NIS-2-Richtlinie der EU zur Cybersicherheit umgesetzt.
"Cyberangriffe sind lÃ¤ngst Teil der sicherheitspolitischen RealitÃ¤t", mahnte BSI-PrÃ¤sidentin Claudia Plattner. "Mit CyberGovSecure schaffen wir in der Bundesregierung erstmals einen strukturierten, ressortÃ¼bergreifenden Rahmen, um CybersicherheitsmaÃŸnahmen koordiniert, praxisnah und ohne Umwege umzusetzen."
Eine zentrale Rolle soll dabei die CISO Bund Ã¼bernehmen, ein sogenannter ChiefÂ InformationÂ SecurityÂ Officer. Dort sollen Koordination und Steuerung fÃ¼r Cybersicherheit Ã¼ber Ressortgrenzen hinweg gebÃ¼ndelt werden, um angesichts steigender Anforderungen einen effizienteren Schutz vor Cyberattacken zu erreichen.
Brennpunkte
Bundesregierung will Schutz vor Cyberangriffen besser koordinieren
- AFP - 4. Mai 2026, 16:03 Uhr
Die Bundesregierung will den Schutz vor Cyberangriffen ausbauen und besser koordinieren. Dazu wurde am Montag das Programm CyberGovSecure durch die Bundesverwaltung gestartet.
Die Bundesregierung will den Schutz vor Cyberangriffen ausbauen und besser koordinieren. Dazu wurde am Montag das Programm CyberGovSecure durch die Bundesverwaltung gestartet. In Abstimmung mit dem Bundesdigitalministerium und dem Bundesamt fÃ¼r Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) sollen in den kommenden Jahren MaÃŸnahmen zur ErhÃ¶hung der Cyberresilienz umgesetzt werden, wie das BSI in Bonn mitteilte.
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