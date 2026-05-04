Der Arbeitskreis SteuerschÃ¤tzungen beginnt am Dienstag seine dreitÃ¤gigen Beratungen Ã¼ber die neue FrÃ¼hjahrsprognose. Das Gremium schÃ¤tzt jeweils im Mai und November jeden Jahres die zu erwartenden Steuereinnahmen fÃ¼r das laufende Jahr und die kommenden Jahre. Die Prognosen sind Grundlage der Haushaltsplanung von Bund, LÃ¤ndern und Kommunen.Â
Die Beratungen finden diesmal in Mecklenburg-Vorpommern statt. Am Donnerstag will Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) die neuen SchÃ¤tzergebnisse bekanntgeben.Â Dabei dÃ¼rften die deutlich verringerten Wachstumserwartungen unter anderem wegen des Iran-Krieges eine Rolle spielen. Dem Arbeitskreis gehÃ¶ren neben Vertreterinnen und Vertretern von Bund, LÃ¤ndern und Kommunen noch weitere Expertinnen und Experten aus Wirtschaftsinstituten und BehÃ¶rden an.Â
Politik
Arbeitskreis SteuerschÃ¤tzungen berÃ¤t Ã¼ber FrÃ¼hjahrsprognose
- AFP - 4. Mai 2026, 17:07 Uhr
Der Arbeitskreis SteuerschÃ¤tzung beginnt am Dienstag seine dreitÃ¤gigen Beratungen Ã¼ber die neue FrÃ¼hjahrsprognose. Das Gremium schÃ¤tzt jeweils im Mai und November jeden Jahres die kÃ¼nftigen Steuereinnahmen.
Der Arbeitskreis SteuerschÃ¤tzungen beginnt am Dienstag seine dreitÃ¤gigen Beratungen Ã¼ber die neue FrÃ¼hjahrsprognose. Das Gremium schÃ¤tzt jeweils im Mai und November jeden Jahres die zu erwartenden Steuereinnahmen fÃ¼r das laufende Jahr und die kommenden Jahre. Die Prognosen sind Grundlage der Haushaltsplanung von Bund, LÃ¤ndern und Kommunen.Â
Weitere Meldungen
Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat eine IS-RÃ¼ckkehrerin zu einer Jugendstrafe von einem Jahr auf BewÃ¤hrung verurteilt. Das Gericht sprach die 30-jÃ¤hrige Angeklagte amMehr
Frankreich und mehrere weitere LÃ¤nder haben ein schnelleres Handeln zur Verringerung des weltweiten Methan-AusstoÃŸes gefordert. Es brauche schnelle LÃ¶sungen, sagte dieMehr
Die USA wollen auf die Stationierung von MarschflugkÃ¶rpern in Deutschland verzichten - die Bundesregierung will daher zÃ¼gig eigene Systeme entwickeln. Dies mÃ¼sse jetzt "mitMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die EuropÃ¤ische Kommission will die EU-Entwaldungsrichtlinie, mit der die Abholzung von WÃ¤ldern verhindert werden soll, Ã¼berarbeiten.Mehr
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Im April 2026 haben die Kraftstoffpreise in Deutschland neue HÃ¶chststÃ¤nde erreicht. Autofahrer zahlten im Durchschnitt 2,109 Euro fÃ¼r einenMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundesentwicklungsministerium (BMZ) beendet die Finanzierung fÃ¼r zwei Investitions- und TechnologiefÃ¶rderungsbÃ¼ros (ITPO). Die BÃ¼ros inMehr