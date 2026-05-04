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Arbeitskreis SteuerschÃ¤tzungen berÃ¤t Ã¼ber FrÃ¼hjahrsprognose

  • AFP - 4. Mai 2026, 17:07 Uhr
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Der Arbeitskreis SteuerschÃ¤tzung beginnt am Dienstag seine dreitÃ¤gigen Beratungen Ã¼ber die neue FrÃ¼hjahrsprognose. Das Gremium schÃ¤tzt jeweils im Mai und November jeden Jahres die kÃ¼nftigen Steuereinnahmen.

Der Arbeitskreis SteuerschÃ¤tzungen beginnt am Dienstag seine dreitÃ¤gigen Beratungen Ã¼ber die neue FrÃ¼hjahrsprognose. Das Gremium schÃ¤tzt jeweils im Mai und November jeden Jahres die zu erwartenden Steuereinnahmen fÃ¼r das laufende Jahr und die kommenden Jahre. Die Prognosen sind Grundlage der Haushaltsplanung von Bund, LÃ¤ndern und Kommunen.Â 

Die Beratungen finden diesmal in Mecklenburg-Vorpommern statt. Am Donnerstag will Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) die neuen SchÃ¤tzergebnisse bekanntgeben.Â Dabei dÃ¼rften die deutlich verringerten Wachstumserwartungen unter anderem wegen des Iran-Krieges eine Rolle spielen. Dem Arbeitskreis gehÃ¶ren neben Vertreterinnen und Vertretern von Bund, LÃ¤ndern und Kommunen noch weitere Expertinnen und Experten aus Wirtschaftsinstituten und BehÃ¶rden an.Â 

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