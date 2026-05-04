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Auto fÃ¤hrt durch Leipziger FuÃŸgÃ¤ngerzone: Zwei Tote und mehrere Verletzte

  • AFP - 4. Mai 2026, 19:16 Uhr
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MutmaÃŸliches TÃ¤terfahrzeug
Bild: AFP

Ein Mann ist mit einem Auto durch eine FuÃŸgÃ¤ngerzone in der Leipziger Innenstadt gefahren und hat nach Angaben von Polizei und Feuerwehr zwei Menschen getÃ¶tet. Es gab mehrere Verletzte.

Ein Mann ist am Montagnachmittag mit einem Auto durch eine FuÃŸgÃ¤ngerzone in der Leipziger Innenstadt gefahren und hat zwei Menschen getÃ¶tet. Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr gab es zudem zwei Schwerverletzte. Der Leipziger Branddirektor Axel Schuh sprach darÃ¼ber hinaus von "20 Betroffenen". Nach Polizeiangaben wurde der Fahrer des Wagens festgenommen. Die HintergrÃ¼nde waren noch unklar.

"Der FahrzeugfÃ¼hrer wurde festgenommen, von ihm geht derzeit keine Gefahr mehr aus", erklÃ¤rte die Leipziger Polizei. Einer Sprecherin zufolge saÃŸ der mutmaÃŸliche TÃ¤ter noch in dem Auto, als die Polizei eintraf. Der Mann habe den Wagen selbst gestoppt, sagte sie.

Die HintergrÃ¼nde des Geschehens waren noch unklar. "Wir haben noch nicht genau die Motivation, wir wissen noch nichts Ã¼ber den TÃ¤ter", sagte Leipzigs OberbÃ¼rgermeister Burkhard Jung (SPD). Die Lage sei geklÃ¤rt. "Es gibt keine GefÃ¤hrdungslage mehr."Â 

Nach ersten Angaben fuhr der mutmaÃŸliche TÃ¤ter aus Richtung Augustusplatz kommend Ã¼ber die Grimmaische StraÃŸe, eine EinkaufsstraÃŸe, bis zum Markt. Auf Bildern war ein graues Auto mit beschÃ¤digter KÃ¼hlerhaube und zersplitterter Windschutzscheibe zu sehen.

Die Polizei sprach anfangs von einer "unÃ¼bersichtlichen Lage" und bestÃ¤tigte zunÃ¤chst einen Toten, spÃ¤ter dann zwei. Es sei ein GroÃŸeinsatz ausgelÃ¶st worden. "Die RettungskrÃ¤fte haben einen Massenanfall von Verletzten ausgerufen, die Polizei ist mit vielen KrÃ¤ften im Einsatz", erklÃ¤rte die PolizeibehÃ¶rde. Die Stadt Leipzig setzte fÃ¼r 19.30 Uhr eine Pressekonferenz an.

Die Grimmaische StraÃŸe verbindet als FuÃŸgÃ¤ngerzone den Augustusplatz mit dem Gewandhaus, einem der Touristenhotspots, und den Markt in der Innenstadt. Die EinkaufsstraÃŸe ist mehrere hundert Meter lang und teils durch Poller abgesichert.Â Diese Poller kÃ¶nnen sich absenken, etwa wenn ein Bus die StraÃŸe passiert. An der Einfahrt zur FuÃŸgÃ¤ngerzone fÃ¼hrt eine verkehrsberuhigte StraÃŸe mitten Ã¼ber den Augustusplatz vorbei.

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