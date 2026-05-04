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VerdÃ¤chtiger Autofahrer von Leipzig ist 33-jÃ¤hriger Deutscher

  • AFP - 4. Mai 2026, 19:51 Uhr
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Auto von Festgenommenem
Bild: AFP

Bei dem nach dem tÃ¶dlichen Vorfall mit einem Auto in Leipzig festgenommenen Fahrer handelt es sich um einen 33-JÃ¤hrigen mit deutscher StaatsangehÃ¶rigkeit aus der sÃ¤chsischen Stadt. Der Mann wurde noch in seinem Fahrzeug widerstandslos festgenommen.

Bei dem nach dem tÃ¶dlichen Vorfall mit einem Auto in Leipzig festgenommenen Fahrer handelt es sich um einen 33-JÃ¤hrigen mit deutscher StaatsangehÃ¶rigkeit aus der sÃ¤chsischen Stadt. Der Mann sei von EinsatzkrÃ¤ften noch in seinem Fahrzeug widerstandslos festgenommen worden, teilte die Polizei in der sÃ¤chsischen Stadt am Montagabend mit. Er befinde sich in Polizeigewahrsam.

Bei dem Mann handelt es sich nach Angaben von Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) um einen mutmaÃŸlichen "AmoktÃ¤ter". Aktuell gingen die EinsatzkrÃ¤fte davon aus, dass die Stadt Leipzig "sicher" sei, sagte er in Leipzig vor Journalisten bei einem gemeinsamen Pressestatement der Ermittler und der Stadtverwaltung. Eine Amokfahrt sei "hochwahrscheinlich".

Es gebe aktuell "keine Anhaltspunkte fÃ¼r einen weiteren Tatbeteiligten", betonte auch eine Vertreterin der Staatsanwaltschaft bei dem gemeinsamen Auftritt mit Schuster. Ebensowenig gebe es Hinweise auf weitere Beteiligte. Ermittlungen liefen zunÃ¤chst wegen des Verdachts des zweifachen Mordes und mindestens zweifachen versuchten Mordes. Weitere Einzelheiten lÃ¤gen zunÃ¤chst nicht vor, die Ermittlungen liefen derzeit.

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