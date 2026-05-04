Leipzig (dts Nachrichtenagentur) - Bei dem TatverdÃ¤chtigen, der mit einem Pkw durch eine FuÃŸgÃ¤ngerzone in der Leipziger Innenstadt gefahren sein soll, handelt es sich um einen 33-JÃ¤hrigen mit deutscher StaatsangehÃ¶rigkeit. Das bestÃ¤tigte die Polizei am Montagabend.
Der Mann sei von EinsatzkrÃ¤ften in seinem Fahrzeug gestellt und seine Festnahme von der Staatsanwaltschaft angeordnet worden. Er befindet sich nun im polizeilichen Gewahrsam.
Nach aktuellem Stand sind bei der Tat zwei Personen ums Leben gekommen und eine aktuell nicht abschlieÃŸend bezifferbare Anzahl von Personen verletzt wurden, so die Polizei. RettungskrÃ¤fte sprachen neben den beiden Todesopfern von zwei Schwerverletzten und 20 weiteren "Betroffenen".
Derzeit wird ein Sperrkreis um das betroffene Gebiet in der Innenstadt eingerichtet. Dies betrifft jedweden Zugang zur Grimmaischen StraÃŸe vom Augustplatz bis zum Thomaskirchhof.
Brennpunkte
Polizei: 33-jÃ¤hriger Deutscher fuhr in Leipzig in Menschenmenge
- dts - 4. Mai 2026, 19:30 Uhr
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Leipzig (dts Nachrichtenagentur) - Bei dem TatverdÃ¤chtigen, der mit einem Pkw durch eine FuÃŸgÃ¤ngerzone in der Leipziger Innenstadt gefahren sein soll, handelt es sich um einen 33-JÃ¤hrigen mit deutscher StaatsangehÃ¶rigkeit. Das bestÃ¤tigte die Polizei am Montagabend.
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