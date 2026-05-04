Mindestens neun Tote nach neuen russischen Angriffen auf die Ukraine

ZerstÃ¶rungen in Merefa

Bei neuen russischen Angriffen auf die Ukraine sind am Montag mindestens neun Menschen getÃ¶tet worden. Zuvor war in der Nacht ein Hochhaus in der russischen Hauptstadt Moskau von einer ukrainischen Drohne getroffen worden.

Bei erneuten russischen Angriffen auf die Ukraine sind am Montag mindestens neun Menschen getÃ¶tet worden. Ukrainischen BehÃ¶rden zufolge wurden in der Stadt Merefa in der ostukrainischen Region Charkiw bei einem Raketenangriff am Vormittag sieben Menschen getÃ¶tet, im SÃ¼den des Landes starben demnach zwei Menschen bei einem Drohnenangriff. Zuvor war in der Nacht auf Montag ein Hochhaus in der russischen Hauptstadt Moskau von einer ukrainischen Drohne getroffen worden. Dabei wurde nach Angaben der Stadtverwaltung niemand verletzt.



Der Gouverneur der Region Charkiw, Oleg Synegubow, teilte am Montag im Onlinedienst Telegram mit, bei dem Angriff in Merefa seien vier MÃ¤nner im Alter zwischen 50 und 68 Jahren sowie drei Frauen im Alter von 74, 41 und 52 Jahren getÃ¶tet worden. BehÃ¶rdenangaben zufolge wurden zudem mehr als 30 Menschen verletzt, darunter ein zweijÃ¤hriges Kind.Â



Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der Angriff mit einer ballistischen Rakete vom Typ Iskander verÃ¼bt. Augenzeugen berichteten von einer gewaltigen ErschÃ¼tterung, die Fensterscheiben zum Bersten gebracht habe. Merefa zÃ¤hlt etwa 20.000 Einwohner und liegt rund 15 Kilometer von Charkiw entfernt, der zweitgrÃ¶ÃŸten Stadt der Ukraine.



Ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP sah abgedeckte Leichname in den StraÃŸen und zerstÃ¶rte HÃ¤user und GeschÃ¤fte. Eine Frau streichelte mit gesenktem Kopf den Leichnam eines AngehÃ¶rigen, der in seinem Auto getÃ¶tet worden war. Der 41-jÃ¤hrige Igor Kolodjajny verlor seine Frau bei dem Angriff. Er erzÃ¤hlte, dass er zehn Minuten vor ihr das Haus verlassen hatte. Als er die Explosion hÃ¶rte und sie telefonisch nicht erreichen konnte, sei er mit dem Auto wieder zurÃ¼ckgerast. "Ich kam nÃ¤her und ich sah, dass ich keine Frau mehr habe", sagte er AFP mit zitternder Stimme.



SpÃ¤ter am Tag wurde BehÃ¶rdenangaben zufolge in der Stadt Wilnjansk in der Region Saporischschja ein Paar durch eine Drohne getÃ¶tet, eine Frau im Alter von 62 und ein Mann im Alter von 51 Jahren. Zudem wurden demnach vier Menschen verletzt, darunter die Tochter des Paares. Ein Markt und eine Kirche wurden beschÃ¤digt.



In Moskau wurde bei dem ukrainischen Drohnenangriff auf ein Hochhaus in einem wohlhabenden Viertel nach Angaben von BÃ¼rgermeister Sergej Sobjanin niemand verletzt. Der Staatssender Rossija-1 verÃ¶ffentlichte ein Video, das eingestÃ¼rzte WÃ¤nde und beschÃ¤digte TÃ¼ren zeigt.Â Sobjanin zufolge wurden zwei weitere Drohnen, die auf Moskau abzielten, in der Nacht von der Luftabwehr abgefangen. Am Morgen sei dann eine weitere Drohne unschÃ¤dlich gemacht worden.



Die Angriffe erfolgten nur wenige Tage vor Russlands groÃŸer Parade zum Jahrestag des sowjetischen Siegs Ã¼ber Nazi-Deutschland am 9. Mai. Sie findet in diesem Jahr wegen der erhÃ¶hten Gefahr durch ukrainische Angriffe ohne schweres militÃ¤risches GerÃ¤t statt.



Seit Beginn seiner Invasion der Ukraine vor mehr als vier Jahren fliegt Russland regelmÃ¤ÃŸig Luftangriffe auf das Nachbarland und insbesondere auf wichtige Infrastruktureinrichtungen. Als Reaktion feuerte die Ukraine wiederholt Drohnen auf Russland ab. In den vergangenen Wochen verstÃ¤rkte Kiew seine Angriffe auf russische Ã–l-Infrastruktur. Die ukrainischen Drohnen erreichen jedoch selten Moskau, das durch zahlreiche Luftabwehrsysteme abgeschirmt wird.