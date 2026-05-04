Wero-Initiative kritisiert EZB-PlÃ¤ne fÃ¼r digitalen Euro

EuromÃ¼nze (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Chefin des Bezahldienstes Wero hat die PlÃ¤ne der EuropÃ¤ischen Zentralbank fÃ¼r einen digitalen Euro scharf kritisiert.



Sie habe zwar nichts gegen den digitalen Euro an sich, sagte Martina Weimert, Chefin der European Payments Initiative (EPI) der "SÃ¼ddeutschen Zeitung" (Dienstagausgabe). "Aber die Idee, jetzt noch europÃ¤ische Standards zu wÃ¤hlen, kommt einfach fÃ¼nf Jahre zu spÃ¤t."



Wero, der Bezahldienst hinter dem rund 50 europÃ¤ische Banken stehen, musste genau diese Standards festlegen. "Der digitale Euro schafft eine zweite Infrastruktur, die weitgehend noch einmal das Gleiche machen wird und die je nach finalem Design nur teuer fÃ¼r HÃ¤ndler und Banken wird", sagte Weimert.



Sie plÃ¤dierte fÃ¼r eine Rollenteilung: Der digitale Euro solle als Zahlungsmittel kommen, sich aber an bestehenden LÃ¶sungen wie Wero orientieren oder mit diesen kooperieren. "Wir kÃ¶nnen den digitalen Euro den Verbrauchern anbieten, dafÃ¼r brauchen wir keine neue EZB-App in unseren MÃ¤rkten", sagte die EPI-Chefin und argumentierte mit der mÃ¶glicherweise eher geringen Akzeptanz fÃ¼r noch eine App.



Wero ist der Versuch von europÃ¤ischen Banken, eine Alternative zu Paypal, Mastercard und Visa aufzubauen. Europaweit hat der Dienst mehr als 50 Millionen Kunden, in Deutschland 2,7 Millionen. Bisher ist das Ganze laut "SÃ¼ddeutscher Zeitung" aber ein MinusgeschÃ¤ft. 2024 machte die Firma hinter Wero demnach noch einen Verlust von mehr als 50 Millionen Euro. Bis 2030, so sagte Weimert, brÃ¤uchte es wohl eine weitere Finanzspritze. Erst danach kÃ¶nne man ProfitabilitÃ¤t bringen.



Bis dahin muss das Projekt aber noch an Fahrt aufnehmen. Im Einzelhandel ist die LÃ¶sung noch gar nicht vertreten, der Start im Online-Handel lief zuletzt eher schleppend. Weimert kreidete das auch den Handelsunternehmen an. "Wir haben den HÃ¤ndlern und einigen Dienstleistern bezÃ¼glich ihrer Planung vertraut, das war teilweise ein Fehler", sagte sie.



Der digitale Euro soll eine Alternative zu Bargeld werden und wird zurzeit von der EuropÃ¤ischen Zentralbank (EZB) stark vorangetrieben. Nutzer sollen mit dem digitalen Euro Geld senden und in GeschÃ¤ften einkaufen kÃ¶nnen. Im Juni soll das EU-Parlament Ã¼ber einen Gesetzesentwurf zum digitalen Euro abstimmen, der dann ab 2029 RealitÃ¤t werden soll. Dann kÃ¶nnten HÃ¤ndler zu einer Akzeptanz gezwungen werden. Das wÃ¤re ein groÃŸer Vorteil gegenÃ¼ber privatwirtschaftlichen LÃ¶sungen wie Paypal oder eben auch Wero.

