EU will bei Lederproduktion nicht mehr gegen Waldrodungen vorgehen

Brasilianischer Regenwald (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die EuropÃ¤ische Kommission will die EU-Entwaldungsrichtlinie, mit der die Abholzung von WÃ¤ldern verhindert werden soll, Ã¼berarbeiten. ErklÃ¤rtes Ziel ist, die damit verbundene BÃ¼rokratie um 75 Prozent zu senken, Kritiker sehen in den VorschlÃ¤gen eine AbschwÃ¤chung des Rechtsakts.



Zum einen will die EU das IT-System, mit dem die Einhaltung der Richtlinie dokumentiert wird, so Ã¼berarbeiten, dass mit einer Sorgfaltspflichten-ErklÃ¤rung mehrere Lieferungen abgedeckt werden kÃ¶nnen. AuÃŸerdem soll aktiver darÃ¼ber aufgeklÃ¤rt werden, dass sich die Rolle nachgelagerter Unternehmen in einer Lieferkette auf die passive Erfassung und Speicherung relevanter Informationen beschrÃ¤nkt. Leder soll kÃ¼nftig nicht mehr unter die Verordnung fallen.



"Die Lederindustrie hat sich mit ihrer aggressiven Lobbyarbeit durchgesetzt", kommentierte Sascha MÃ¼ller-Kraenner, BundesgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der Deutschen Umwelthilfe (DUH). "Rindsleder aus illegal gerodeten Gebieten etwa im Amazonas-Regenwald soll weiter fÃ¼r europÃ¤ische Modeprodukte oder Autositze verarbeitet werden. Das reiht sich ein in eine Serie von RÃ¼ckschlÃ¤gen fÃ¼r den internationalen Waldschutz, darunter die mehrmalige Verschiebung des Geltungsbeginns der Verordnung sowie erleichterte Anforderungen an europÃ¤ische Produzenten und HÃ¤ndler."



MÃ¼ller-Kraenner bezeichnete die EU-Entwaldungsverordnung als ein zentrales Instrument des "Green Deals". Sie habe bereits vor ihrer offiziellen Anwendung bei Unternehmen und in den ProduktionslÃ¤ndern positive Wirkung gezeigt. "Lieferketten werden transparenter, Unternehmen investieren in entwaldungsfreie Praktiken und die BekÃ¤mpfung von Landraub und Zwangsarbeit. Das darf die EU-Kommission jetzt nicht aufs Spiel setzen", so der DUH-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer. "Wir fordern die entschlossene Durchsetzung der EU-Entwaldungsverordnung - ohne weitere SchwÃ¤chungen und VerzÃ¶gerungen."



Die ErnÃ¤hrungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) schÃ¤tzt, dass zwischen 1990 und 2020 rund 420 Millionen Hektar Wald - eine FlÃ¤che grÃ¶ÃŸer als die EU - durch Entwaldung verloren gegangen sind. Der Verbrauch in der EU ist fÃ¼r etwa 10 Prozent der weltweiten Entwaldung verantwortlich. Soja, das vor allem als Tierfutter genutzt wird, und PalmÃ¶l machen mehr als zwei Drittel davon aus. Entwaldung verursacht SchÃ¤tzungen zufolge etwa zehn bis 15 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen.

