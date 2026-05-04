Auto fÃ¤hrt in Leipzig in Menschenmenge - Mehrere Verletzte

Polizeiauto (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Leipzig (dts Nachrichtenagentur) - In Leipzig ist am Montag ein Fahrzeug in eine Menschenmenge gefahren. Das bestÃ¤tigte ein Polizeisprecher.



Der Vorfall ereignete sich in der Grimmaische StraÃŸe in der Innenstadt. Es soll mehrere Verletzte geben. Der Bereich zwischen Augustusplatz und RitterstraÃŸe wurde abgesperrt.



Weitere HintergrÃ¼nde waren zunÃ¤chst nicht bekannt.

