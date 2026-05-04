Leipzig (dts Nachrichtenagentur) - Nachdem in der Leipziger Innenstadt ein Auto in eine Menschenmenge gerast ist, gibt es Tote und Verletzte.
Leipzigs OberbÃ¼rgermeister Burkhard Jung (SPD) sprach am Montagabend von zwei Toten, der Fahrer sei gefasst. Nach weiteren Angaben soll es mehrere Dutzend Verletzte geben, darunter laut unbestÃ¤tigter Informationen zwei Schwerverletzte.
Die Polizei bestÃ¤tigte, dass die akute Gefahr vorÃ¼ber sei. Laut Zeugenangaben soll ein Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit Ã¼ber die Grimmaische StraÃŸe in der Innenstadt gefahren sein.
Am Abend war der Bereit abgesperrt, zahlreiche RettungskrÃ¤fte waren vor Ort. Die weiteren HintergrÃ¼nde waren zunÃ¤chst unklar.
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Auto rast in Leipzig im Menschenmenge - Tote und Verletzte
- dts - 4. Mai 2026, 18:26 Uhr
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Leipzig (dts Nachrichtenagentur) - Nachdem in der Leipziger Innenstadt ein Auto in eine Menschenmenge gerast ist, gibt es Tote und Verletzte.
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