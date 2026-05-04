US-ZÃ¶lle sorgen fÃ¼r viel Beratungsbedarf bei deutschen Unternehmen

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Die erratische Handelspolitik von US-PrÃ¤sident Donald Trump sorgt fÃ¼r viel Beratungsbedarf bei deutschen Unternehmen: 'HÃ¤ufige Zollanpassungen, unklare Vorschriften und zusÃ¤tzliche Nachweispflichten sorgen fÃ¼r erhebliche Planungsunsicherheit.'

Die erratische Handelspolitik von US-PrÃ¤sident Donald Trump sorgt fÃ¼r viel Beratungsbedarf bei deutschen Unternehmen. "HÃ¤ufige Zollanpassungen, unklare Vorschriften und zusÃ¤tzliche Nachweispflichten sorgen fÃ¼r erhebliche Planungsunsicherheit", erklÃ¤rte die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) am Montag. Insgesamt seien die Risiken im AuslandsgeschÃ¤ft deutlich gestiegen, wie die Befragung der 79 Industrie- und Handelskammern ergeben habe.



FÃ¼r viele Industrie- und Handelskammern sind demnach Fragen rund um den US-Handel das aufwendigste Beratungsthema. "Das US-GeschÃ¤ft wird fÃ¼r viele Betriebe zunehmend unberechenbar,Â gerade fÃ¼r kleinere Unternehmen wird der Marktzugang deutlich schwieriger", erklÃ¤rte DIHK-Bereichsleiterin Melanie Vogelbach.



Weitere Anliegen, mit denen sich international tÃ¤tige Unternehmen an die Kammern wenden, sind zudem die Sanktionen gegen Russland und Schwierigkeiten im China-GeschÃ¤ft, etwa durch Exportkontrollen und Unsicherheiten in den Lieferketten. Hinzu kommen regulatorische Vorgaben aus BrÃ¼ssel wie der CO2-Grenzausgleich CBAM oder die EU-Richtlinie fÃ¼r entwaldungsfreie Lieferketten.



"Unternehmen mÃ¼ssen sich gleichzeitig auf neue Handelsbarrieren, politische Unsicherheiten und immer komplexere Vorgaben einstellen", erklÃ¤rte DIHK-Bereichsleiterin Vogelbach. "Das bindet Ressourcen und bremst die internationale Expansion." Dennoch bleibe das internationale GeschÃ¤ft fÃ¼r viele Unternehmen attraktiv.