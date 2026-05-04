Wirtschaft

Personalrat kritisiert Reiches Einstellungspraxis scharf

  • dts - 4. Mai 2026, 18:31 Uhr
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Katherina Reiche (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Personalrat im Bundeswirtschaftsministerium Ã¼bt scharfe Kritik an der Einstellungspraxis von Ministerin Katherina Reiche (CDU). Das berichtet das "Handelsblatt" in seiner Montagausgabe unter Berufung auf eine Rundmail an das Haus.

Vor allem geht es den Arbeitnehmervertretern darum, dass Reiche und ihr Team zu viele Externe einstellen. "Wir bedauern es sehr, dass die Hausleitung verstÃ¤rkt auf externe Mitarbeitende setzt, statt die Kompetenz und Erfahrung ihrer BeschÃ¤ftigten abzurufen", heiÃŸt es in der Mail. Der Personalrat mahne zudem an, die Leitung solle stattdessen ArbeitsumstÃ¤nde, FÃ¼hrungsverhalten und Fehlerkultur reflektieren.

Der Personalrat stÃ¶rt sich zudem an einer Ausschreibung fÃ¼r eine "Strategische Top-Management-Beratung" fÃ¼r das Wirtschaftsministerium. Mit 9.000 Arbeitsstunden pro Jahr soll die Ministeriumsleistung extern unterstÃ¼tzt werden. Teil der Ausschreibung ist auch die Beratung zu operativ-inhaltlichen Aspekten der wirtschaftlichen Vorhabenplanung und -umsetzung. Dies sehe der Personalrat, wie auch viele BeschÃ¤ftigte, sehr kritisch, heiÃŸt es in der Mail. Dabei handle es sich um klassische Ministeriumsarbeit, fÃ¼r die das Haus hervorragend aufgestellt sei. Der Personalrat fordere daher die Leitung auf, auf diesen Teil des Leistungspakets zu verzichten.

Ein Ministeriumssprecher hatte kÃ¼rzlich auf Anfrage erklÃ¤rt, es handle sich bei den ausgeschriebenen Leistungen nicht um solche, die von Mitarbeitern des Ministeriums erbracht werden kÃ¶nnten.

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