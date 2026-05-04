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Russland erklÃ¤rt Feuerpause fÃ¼r 8. und 9. Mai

  • dts - 4. Mai 2026, 19:55 Uhr
Bild vergrößern: Russland erklÃ¤rt Feuerpause fÃ¼r 8. und 9. Mai
Kreml (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Moskau (dts Nachrichtenagentur) - Russland hat Ã¼berraschend einseitig eine Waffenruhe fÃ¼r 8. und 9. Mai erklÃ¤rt.

Anlass sei das Gedenken an den Tag des Sieges, meldeten russische Staatsmedien am Montag unter Berufung auf die MilitÃ¤rfÃ¼hrung.

Wladimir Putin habe die Entscheidung als Oberbefehlshaber selbst getroffen, hieÃŸ es.

Der 8. Mai wird als Tag der Befreiung oder auch als Tag des Sieges in mehreren europÃ¤ischen LÃ¤ndern ein Gedenk- oder Feiertag begangen, um an 8. Mai 1945 zu erinnern, dem Tag der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht und damit des Endes des Zweiten Weltkrieges in Europa.

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