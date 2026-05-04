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Zwei Tote nach Amokfahrt in Leipzig - Fahrer festgenommen

  • dts - 4. Mai 2026, 19:22 Uhr
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Auto fÃ¤hrt in Leipzig in Menschenmenge am 04.05.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Leipzig (dts Nachrichtenagentur) - Der Mann, der in der Leipziger Innenstadt mit einem SUV durch eine Menschenmenge gefahren ist, ist von der Polizei festgenommen worden. Die Beamten bestÃ¤tigten, dass keine akute Gefahr mehr bestehe.

Der Lokalsender "Radio Leipzig" berichtete am Montagabend, es handele sich bei dem Fahrer angeblich um einen deutschen Mann zwischen 30 und 40 Jahren, der "viele Tattoos" habe und einen verwirrten Eindruck gemacht haben soll.

Die RettungskrÃ¤fte bestÃ¤tigten mittlerweile zwei Tote und zwei Schwerverletzte. Es gebe rund 20 weitere "Betroffene", hieÃŸ es. Allein von Feuerwehr und Rettungsdienst waren 80 Helfer im Einsatz, dazu zwei Hubschrauber. Die Polizei war mit weiteren EinsatzkrÃ¤ften vor Ort und sperrte den Ort des Geschehens weitrÃ¤umig ab.

Die weiteren HintergrÃ¼nde waren zunÃ¤chst unklar. Der VerdÃ¤chtige soll gegen 17 Uhr mit seinem Auto vom Augustusplatz in die Grimmaische StraÃŸe eingebogen und dann in Richtung Markt gerast sein.

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