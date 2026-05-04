Politik

US-AuÃŸenminister Rubio trifft Papst Leo XIV. am Donnerstag in Rom

  • AFP - 4. Mai 2026, 20:08 Uhr
Bild vergrößern: US-AuÃŸenminister Rubio trifft Papst Leo XIV. am Donnerstag in Rom
Papst Leo XIV. (l.) und Donald Trump
Bild: AFP

US-AuÃŸenminister Marco Rubio wird bei seinem Besuch in Rom am Donnerstag mit Papst Leo XIV. zusammentreffen. Rubio werde mit dem Pontifex 'die Lage in der Golfregion und gemeinsame Interessen in der westlichen HemisphÃ¤re besprechen', erklÃ¤rte das US-AuÃŸenministerium.

US-AuÃŸenminister Marco Rubio wird bei seinem Besuch in Rom am Donnerstag mit Papst Leo XIV. zusammentreffen. Rubio werde mit dem Pontifex "die Lage in der Golfregion und gemeinsame Interessen in der westlichen HemisphÃ¤re besprechen", erklÃ¤rte das US-AuÃŸenministerium am Montag. Aus Vatikankreisen war das Treffen, das nach dem Schlagabtausch zwischen US-PrÃ¤sident Donald Trump und dem Pontifex vor wenigen Wochen die bilateralen Beziehungen wieder entspannen soll, bereits am Vortag bestÃ¤tigt worden.Â 

WÃ¤hrend seines Rom-Besuchs von Mittwoch bis Freitag werde Rubio zudem mit KardinalstaatssekretÃ¤r Pietro Parolin und der italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni zusammenkommen, teilte das US-AuÃŸenministerium weiter mit.

Nach Angaben aus italienischen Regierungskreisen will Rubio bei seinem Besuch in Rom auch Italiens AuÃŸenminister Antonio Tajani und Verteidigungsminister Guido Crosetto treffen. In italienischen Medien wurde der geplante Besuch als "Tauwetter"-Diplomatie dargestellt.

"Die Treffen mit italienischen Amtskollegen werden sich auf gemeinsame Sicherheitsinteressen und strategische Abstimmung konzentrieren", fÃ¼gte das US-AuÃŸenministerium hinzu.Â 

Der in den USA geborene Papst und der Rechtspopulist Trump hatten sich vor dem Hintergrund des Kriegs der USA und Israels gegen den Iran einen Ã¶ffentlichen Schlagabtausch geliefert. Das Oberhaupt der katholischen Kirche verurteilte im April die "sinnlose und unmenschliche Gewalt" und erklÃ¤rte, Christen kÃ¶nnten nicht an der Seite jener stehen, die "heute Bomben abwerfen". Vor GlÃ¤ubigen im Petersdom sagte der Papst: "Genug des Krieges!"

Trump reagierte wÃ¼tend auf den Aufruf des Papstes und warf ihm mit Blick auf den Iran vor, sich mit einem Land gemein zu machen, "das eine Atomwaffe will". Der Papst wiederum sagte, er habe "keine Angst" vor der Trump-Regierung und sehe es als seine "moralische Pflicht", sich gegen den Krieg auszusprechen. SpÃ¤ter brachte er sein Bedauern darÃ¼ber zum Ausdruck, dass Ã„uÃŸerungen von ihm als kritische Anspielung auf Trump wahrgenommen worden seien.

Am Freitag ernannte der Papst laut Vatikan einen illegal in die USA eingereisten Migranten zum Bischof der DiÃ¶zese Wheeling-Charleston im US-Bundesstaat West Virginia. Evelio Menjivar-Ayala wurde in El Salvador geboren und Ã¼berquerte nach Angaben der DiÃ¶zese 1990 die Grenze zu den USA, nachdem er zwischenzeitlich in Mexiko festgehalten worden war. Trump verfolgt einen harten Kurs gegen Migranten. Leo XIV. hat den Umgang mit Migranten in den Vereinigten Staaten als "Ã¤uÃŸerst respektlos" bezeichnet und einen "menschlichen" Umgang gefordert.

Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni ihrerseits verurteilte Trumps Kritik am Papst als "inakzeptabel" â€“ woraufhin der PrÃ¤sident sich kritisch Ã¼ber sie Ã¤uÃŸerte. Zuletzt drohte der US-PrÃ¤sident zudem Italien wie unter anderem auch Deutschland mit dem Teilabzug von US-Soldaten: Italien sei fÃ¼r die Vereinigten Staaten im Iran-Krieg "Ã¼berhaupt keine Hilfe" gewesen, beklagte Trump.

Die seit Oktober 2022 regierende RechtsauÃŸenpolitikerin Meloni versuchte in der Vergangenheit, zwischen dem Rechtspopulisten und Kritikern in der EU zu vermitteln. Italien wie andere europÃ¤ische Nato-Partner weigern sich, die USA im Krieg gegen den Iran zu unterstÃ¼tzen.

Die USA und Israel hatten Ende Februar mit Luftangriffen den Iran-Krieg begonnen. Teheran reagierte darauf mit Raketen- und Drohnenangriffen auf Israel sowie auf mehrere Golfstaaten und US-Einrichtungen in der Region. Teheran sperrt zudem die StraÃŸe von Hormus, wÃ¤hrend die USA iranische HÃ¤fen blockieren.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    "Schade und nachteilig": Pistorius besorgt wegen US-RÃ¼ckzieher bei Tomahawks

    Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat mit Besorgnis auf die AnkÃ¼ndigung der USA reagiert, auf die geplante Stationierug von Tomahawk-MarschflugkÃ¶rpern in

    Mehr
    Arbeitskreis SteuerschÃ¤tzungen berÃ¤t Ã¼ber FrÃ¼hjahrsprognose
    Arbeitskreis SteuerschÃ¤tzungen berÃ¤t Ã¼ber FrÃ¼hjahrsprognose

    Der Arbeitskreis SteuerschÃ¤tzungen beginnt am Dienstag seine dreitÃ¤gigen Beratungen Ã¼ber die neue FrÃ¼hjahrsprognose. Das Gremium schÃ¤tzt jeweils im Mai und November jeden

    Mehr
    Oberlandesgericht Frankfurt verurteilt IS-RÃ¼ckkehrerin zu BewÃ¤hrungsstrafe
    Oberlandesgericht Frankfurt verurteilt IS-RÃ¼ckkehrerin zu BewÃ¤hrungsstrafe

    Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat eine IS-RÃ¼ckkehrerin zu einer Jugendstrafe von einem Jahr auf BewÃ¤hrung verurteilt. Das Gericht sprach die 30-jÃ¤hrige Angeklagte am

    Mehr
    Nach US-Zolldrohungen: EU-Handelskommissar trifft am Dienstag US-Handelsbeauftragten
    Nach US-Zolldrohungen: EU-Handelskommissar trifft am Dienstag US-Handelsbeauftragten
    ADAC-Kritik: Tankrabatt wird weiter nicht vollstÃ¤ndig an die Kunden weitergegeben
    ADAC-Kritik: Tankrabatt wird weiter nicht vollstÃ¤ndig an die Kunden weitergegeben
    Abnehmspritzen: Millionenstrafe in Frankreich wegen irrefÃ¼hrender WerbungÂ 
    Abnehmspritzen: Millionenstrafe in Frankreich wegen irrefÃ¼hrender WerbungÂ 
    US-ZÃ¶lle sorgen fÃ¼r viel Beratungsbedarf bei deutschen Unternehmen
    US-ZÃ¶lle sorgen fÃ¼r viel Beratungsbedarf bei deutschen Unternehmen
    Mindestens neun Tote nach neuen russischen Angriffen auf die Ukraine
    Mindestens neun Tote nach neuen russischen Angriffen auf die Ukraine
    Russland erklÃ¤rt Feuerpause fÃ¼r 8. und 9. Mai
    Russland erklÃ¤rt Feuerpause fÃ¼r 8. und 9. Mai
    VerdÃ¤chtiger Autofahrer von Leipzig ist 33-jÃ¤hriger Deutscher
    VerdÃ¤chtiger Autofahrer von Leipzig ist 33-jÃ¤hriger Deutscher
    Nach Tat in Leipziger Innenstadt: Kretschmer spricht von
    Nach Tat in Leipziger Innenstadt: Kretschmer spricht von "mutmaÃŸlicher Amokfahrt"
    Polizei: 33-jÃ¤hriger Deutscher fuhr in Leipzig in Menschenmenge
    Polizei: 33-jÃ¤hriger Deutscher fuhr in Leipzig in Menschenmenge
    Zwei Tote nach Amokfahrt in Leipzig - Fahrer festgenommen
    Zwei Tote nach Amokfahrt in Leipzig - Fahrer festgenommen

    Top Meldungen

    Hubertz will Wohngeld kÃ¼rzen
    Hubertz will Wohngeld kÃ¼rzen

    DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) will die Sparvorgaben fÃ¼r ihr Ressort Ã¼ber KÃ¼rzungen beim Wohngeld erreichen. Das berichtet das

    Mehr
    Personalrat kritisiert Reiches Einstellungspraxis scharf
    Personalrat kritisiert Reiches Einstellungspraxis scharf

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Personalrat im Bundeswirtschaftsministerium Ã¼bt scharfe Kritik an der Einstellungspraxis von Ministerin Katherina Reiche (CDU). Das

    Mehr
    Wero-Initiative kritisiert EZB-PlÃ¤ne fÃ¼r digitalen Euro
    Wero-Initiative kritisiert EZB-PlÃ¤ne fÃ¼r digitalen Euro

    Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Chefin des Bezahldienstes Wero hat die PlÃ¤ne der EuropÃ¤ischen Zentralbank fÃ¼r einen digitalen Euro scharf kritisiert. Sie habe

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts