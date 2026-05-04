US-AuÃŸenminister Rubio trifft Papst Leo XIV. am Donnerstag in Rom

Papst Leo XIV. (l.) und Donald Trump

US-AuÃŸenminister Marco Rubio wird bei seinem Besuch in Rom am Donnerstag mit Papst Leo XIV. zusammentreffen. Rubio werde mit dem Pontifex 'die Lage in der Golfregion und gemeinsame Interessen in der westlichen HemisphÃ¤re besprechen', erklÃ¤rte das US-AuÃŸenministerium.

US-AuÃŸenminister Marco Rubio wird bei seinem Besuch in Rom am Donnerstag mit Papst Leo XIV. zusammentreffen. Rubio werde mit dem Pontifex "die Lage in der Golfregion und gemeinsame Interessen in der westlichen HemisphÃ¤re besprechen", erklÃ¤rte das US-AuÃŸenministerium am Montag. Aus Vatikankreisen war das Treffen, das nach dem Schlagabtausch zwischen US-PrÃ¤sident Donald Trump und dem Pontifex vor wenigen Wochen die bilateralen Beziehungen wieder entspannen soll, bereits am Vortag bestÃ¤tigt worden.Â



WÃ¤hrend seines Rom-Besuchs von Mittwoch bis Freitag werde Rubio zudem mit KardinalstaatssekretÃ¤r Pietro Parolin und der italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni zusammenkommen, teilte das US-AuÃŸenministerium weiter mit.



Nach Angaben aus italienischen Regierungskreisen will Rubio bei seinem Besuch in Rom auch Italiens AuÃŸenminister Antonio Tajani und Verteidigungsminister Guido Crosetto treffen. In italienischen Medien wurde der geplante Besuch als "Tauwetter"-Diplomatie dargestellt.



"Die Treffen mit italienischen Amtskollegen werden sich auf gemeinsame Sicherheitsinteressen und strategische Abstimmung konzentrieren", fÃ¼gte das US-AuÃŸenministerium hinzu.Â



Der in den USA geborene Papst und der Rechtspopulist Trump hatten sich vor dem Hintergrund des Kriegs der USA und Israels gegen den Iran einen Ã¶ffentlichen Schlagabtausch geliefert. Das Oberhaupt der katholischen Kirche verurteilte im April die "sinnlose und unmenschliche Gewalt" und erklÃ¤rte, Christen kÃ¶nnten nicht an der Seite jener stehen, die "heute Bomben abwerfen". Vor GlÃ¤ubigen im Petersdom sagte der Papst: "Genug des Krieges!"



Trump reagierte wÃ¼tend auf den Aufruf des Papstes und warf ihm mit Blick auf den Iran vor, sich mit einem Land gemein zu machen, "das eine Atomwaffe will". Der Papst wiederum sagte, er habe "keine Angst" vor der Trump-Regierung und sehe es als seine "moralische Pflicht", sich gegen den Krieg auszusprechen. SpÃ¤ter brachte er sein Bedauern darÃ¼ber zum Ausdruck, dass Ã„uÃŸerungen von ihm als kritische Anspielung auf Trump wahrgenommen worden seien.



Am Freitag ernannte der Papst laut Vatikan einen illegal in die USA eingereisten Migranten zum Bischof der DiÃ¶zese Wheeling-Charleston im US-Bundesstaat West Virginia. Evelio Menjivar-Ayala wurde in El Salvador geboren und Ã¼berquerte nach Angaben der DiÃ¶zese 1990 die Grenze zu den USA, nachdem er zwischenzeitlich in Mexiko festgehalten worden war. Trump verfolgt einen harten Kurs gegen Migranten. Leo XIV. hat den Umgang mit Migranten in den Vereinigten Staaten als "Ã¤uÃŸerst respektlos" bezeichnet und einen "menschlichen" Umgang gefordert.



Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni ihrerseits verurteilte Trumps Kritik am Papst als "inakzeptabel" â€“ woraufhin der PrÃ¤sident sich kritisch Ã¼ber sie Ã¤uÃŸerte. Zuletzt drohte der US-PrÃ¤sident zudem Italien wie unter anderem auch Deutschland mit dem Teilabzug von US-Soldaten: Italien sei fÃ¼r die Vereinigten Staaten im Iran-Krieg "Ã¼berhaupt keine Hilfe" gewesen, beklagte Trump.



Die seit Oktober 2022 regierende RechtsauÃŸenpolitikerin Meloni versuchte in der Vergangenheit, zwischen dem Rechtspopulisten und Kritikern in der EU zu vermitteln. Italien wie andere europÃ¤ische Nato-Partner weigern sich, die USA im Krieg gegen den Iran zu unterstÃ¼tzen.



Die USA und Israel hatten Ende Februar mit Luftangriffen den Iran-Krieg begonnen. Teheran reagierte darauf mit Raketen- und Drohnenangriffen auf Israel sowie auf mehrere Golfstaaten und US-Einrichtungen in der Region. Teheran sperrt zudem die StraÃŸe von Hormus, wÃ¤hrend die USA iranische HÃ¤fen blockieren.