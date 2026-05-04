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Nach Tat in Leipziger Innenstadt: Kretschmer spricht von "mutmaÃŸlicher Amokfahrt"

  • AFP - 4. Mai 2026, 19:31 Uhr
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MutmaÃŸlicher Tatwagen
Bild: AFP

Nach dem tÃ¶dlichen Vorfall mit einem Auto in der Leipziger Innenstadt hat Sachsens MinisterprÃ¤sident Michael Kretschmer (CDU) von einer 'mutmaÃŸlichen Amokfahrt' gesprochen.

Nach dem tÃ¶dlichen Vorfall mit einem Auto in der Leipziger Innenstadt hat Sachsens MinisterprÃ¤sident Michael Kretschmer (CDU) von einer "mutmaÃŸlichen Amokfahrt" gesprochen. Kretschmer schrieb zu der Tat mit zwei Toten und mehreren Verletzten im Kurzbotschaftendienst X: "Das erschÃ¼ttert mich zutiefst". Die Tat mache "uns sprachlos", die BehÃ¶rden wÃ¼rden aber "alles daransetzen, sie schnell und vollstÃ¤ndig aufzuklÃ¤ren".

Ein Mann war am Montagnachmittag mit einem Auto durch eine FuÃŸgÃ¤ngerzone in der Leipziger Innenstadt gefahren und hatte zwei Menschen getÃ¶tet. Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr gab es zudem zwei Schwerverletzte. DarÃ¼ber hinaus wurden den Angaben zufolge zahlreiche weitere Menschen medizinisch betreut.

Nach Polizeiangaben wurde der Fahrer des Wagens - laut Polizei ein 33-jÃ¤hriger mit deutscher StaatsangehÃ¶rigkeit - festgenommen. Die HintergrÃ¼nde waren noch unklar. Einer Sprecherin zufolge saÃŸ der mutmaÃŸliche TÃ¤ter noch in dem Auto, als die Polizei eintraf. Polizei und RettungskrÃ¤fte waren im GroÃŸeinsatz.

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