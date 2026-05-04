Wirtschaft

Hubertz will Wohngeld kÃ¼rzen

  • dts - 4. Mai 2026, 19:23 Uhr
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Verena Hubertz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) will die Sparvorgaben fÃ¼r ihr Ressort Ã¼ber KÃ¼rzungen beim Wohngeld erreichen.

Das berichtet das "Handelsblatt" in seiner Montagausgabe. Ein Sprecher des Bauministeriums bestÃ¤tigte der Zeitung auf Anfrage: "Wir werden unsere Einsparvorgaben durch eine Neustrukturierung des Wohngeldes erfÃ¼llen." FÃ¼r das Bauministerium gilt im Bundesetat 2027 eine Einsparvorgabe von einer Milliarde Euro. Einschnitte beim sozialen Wohnungsbau oder bei FÃ¶rderprogrammen fÃ¼r Neubau und Bestandsbauten kÃ¤men demnach nicht infrage.

Das Wohngeld ist ein Zuschuss fÃ¼r Haushalte mit niedrigen Einkommen. Nach Angaben des Bauministeriums beziehen aktuell rund 1,2 Millionen Haushalte in Deutschland Wohngeld. FÃ¼r das laufende Jahr sind fÃ¼r das Wohngeld Ausgaben in HÃ¶he von 2,4 Milliarden Euro vorgesehen.

Der Ministeriumssprecher sagte, bei der Neustrukturierung werde darauf geachtet, "dass wir das Wohngeld gerecht und zielgerichtet ausgestalten". Konkrete Angaben zur HÃ¶he mÃ¶glicher Einsparungen machte das Ministerium nicht. "Es ist aktuell zu frÃ¼h, um konkrete Aussagen zur HÃ¶he von Einsparungen beim Wohngeld zu treffen. Das wÃ¤re in der jetzigen Situation nicht seriÃ¶s", teilte der Sprecher weiter mit.

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