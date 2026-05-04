"Schade und nachteilig": Pistorius besorgt wegen US-RÃ¼ckzieher bei Tomahawks

Minister Pistorius

Bundesverteidigungsminister Pistorius (SPD) hat mit Besorgnis auf die AnkÃ¼ndigung der USA reagiert, auf die geplante Stationierug von Tomahawk-MarschflugkÃ¶rpern in Deutschland zu verzichten. Ein solcher Schritt 'wÃ¤re schade und nachteilig fÃ¼r uns'.

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat mit Besorgnis auf die AnkÃ¼ndigung der USA reagiert, auf die geplante Stationierug von Tomahawk-MarschflugkÃ¶rpern in Deutschland zu verzichten. Ein solcher Schritt "wÃ¤re schade und nachteilig fÃ¼r uns", sagte Pistorius am Montag im "heute journal" des ZDF. Weniger problematisch sei der ebenfalls von den USA angekÃ¼ndigte Abzug von 5000 Soldaten aus Deutschland. Der Verzicht auf die Tomahawk-Stationierung hingegen sei "fÃ¼r mich die Nachricht, die mich mehr beunruhigt als die andere", sagte Pistorius.



Sollten die US-FlugkÃ¶rper tatsÃ¤chlich nicht kommen, wÃ¼rde die FÃ¤higkeitslÃ¼cke der EuropÃ¤er im Bereich MarschflugkÃ¶rper "noch etwas verlÃ¤ngert", sagte Pistorius. Europa mÃ¼sse sich deshalb bemÃ¼hen, die eigenen derzeit in der Entwicklung befindlichen Systeme "schnell in die Anwendung zu bringen".



Die Stationierung der MarschflugkÃ¶rper mit einer groÃŸen Reichweite in Deutschland hatten die Bundesrepublik und die USA unter ihrem damaligen PrÃ¤sidenten Joe Biden 2024 vereinbart - zur Abschreckung Russlands und damit zur Verteidigung des Nato-BÃ¼ndnisgebiets. Sie sollten die LÃ¼cke schlieÃŸen, bis die eigenen europÃ¤ischen FlugkÃ¶rper einsatzbereit sind.Â



Russland hat in seiner Exklave Kaliningrad Iskander-MarschflugkÃ¶rper stationiert, die europÃ¤ische Ziele erreichen kÃ¶nnten. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine vor mehr als vier Jahren wird die Aufstellung von Mittelstreckenwaffen in Deutschland wieder von vielen Experten als nÃ¶tig erachtet. Die EuropÃ¤er verfÃ¼gen selbst noch nicht Ã¼ber FÃ¤higkeiten dieser Art und sind daher auf die USA angewiesen.



Wenig Ã¼berzeugt zeigte sich Pistorius am Montag vom Vorschlag des frÃ¼heren SPD-Fraktionschef Rolf MÃ¼tzenich, angesichts der geplantenÂ Reduzierung der US-MilitÃ¤rprÃ¤senz in Europa AbrÃ¼stungsgesprÃ¤chen mit Russland zu fÃ¼hren.Â "Das ist seine persÃ¶nliche Ansicht", sagte Pistorius im "heute journal" mit Blick auf MÃ¼tzenich. "Meine ist eine ganz andere und die der Mehrheit der SPD auch." Im Augenblick gehe die Diskussion "leider in die andere Richtung" als in Richtung AbrÃ¼stung. Zudem gelte: Russlands PrÃ¤sident Wladimir Putin redet "mit niemandem - und diejenigen, mit denen er redet, die belÃ¼gt er in der Regel".