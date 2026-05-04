Schweden: 23 Unbeteiligte in drei Jahren bei SchieÃŸereien zwischen Banden getÃ¶tet

Polizisten an einem Tatort in Stockholm

Bei SchieÃŸereien zwischen verfeindeten Banden in Schweden sind offiziellen Angaben zufolge in den vergangenen drei Jahren 23 unbeteiligte Menschen getÃ¶tet und 30 weitere verletzt worden.

In Schweden sind bei SchieÃŸereien zwischen verfeindeten Banden nach offiziellen Angaben in den vergangenen drei Jahren 23 unbeteiligte Menschen getÃ¶tet und 30 weitere verletzt worden. Darunter sind laut einer am Montag verÃ¶ffentlichten Polizeistatistik unter anderem Menschen, die von den SchÃ¼tzen verwechselt wurden, AngehÃ¶rige verfeindeter Bandenmitglieder sowie Passanten, die von einer verirrten Kugel getroffen wurden. Schweden hat seit Jahren mit einer massiven Zunahme der BandenkriminalitÃ¤t zu kÃ¤mpfen.Â



Die Banden liefern sich blutige Auseinandersetzungen um die Kontrolle Ã¼ber den Drogen- und Waffenhandel. Immer wieder kommt es zu SchieÃŸereien und Explosionen. Ein Grund fÃ¼r die hohe Zahl unbeteiligter Opfer ist laut der Polizei, dass die SchÃ¼tzen teilweise noch sehr jung sind. Schwedische Banden nutzen hÃ¤ufig soziale Medien und verschlÃ¼sselte Apps, um sehr junge Teenager zu rekrutieren. Die StrafmÃ¼ndigkeit beginnt in dem skandinavischen Land erst mit 15 Jahren.



"Wir haben es mit sehr jungen TÃ¤tern zu tun, die hÃ¤ufig keine vorherigen Erfahrungen mit Gewaltverbrechen haben, was das Risiko erhÃ¶ht, dass AuÃŸenstehende oder falsche Ziele getroffen werden", sagte der Einsatzkoordinator der schwedischen Polizei, Alexander Wallenius, der schwedischen Nachrichtenagentur TT.



Im Vorfeld der Parlamentswahlen im kommenden September verabschiedete die von den rechtspopulistischen Schwedendemokraten unterstÃ¼tzte Minderheitsregierung des konservativen MinisterprÃ¤sidenten Ulf Kristersson bereits eine Reihe von Gesetzesvorhaben gegen KriminalitÃ¤t und Einwanderung. In der vergangenen Woche kÃ¼ndigte sie an, dass soziale Netzwerke wie Tiktok oder Snapchat "Werbeanzeigen fÃ¼r Mord" innerhalb einer Stunde lÃ¶schen mÃ¼ssten oder streng bestraft wÃ¼rden.Â



Schon zuvor hatte die Regierung einen VorstoÃŸ gemacht, das Alter fÃ¼r StrafmÃ¼ndigkeit von 15 auf 13 Jahre zu senken, wenn es sich um Verbrechen handelt, die mit mindestens vier Jahren Haft bestraft werden.