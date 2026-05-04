Oberstes US-Gericht erlaubt Postversand von Abtreibungspille vorerst wieder

Mifepriston-Medikament

Punktsieg fÃ¼r Abtreibungs-BefÃ¼rworter in den USA: Das Oberste Gericht in Washington hat am Montag die Postauslieferung von Medikamenten mit dem fÃ¼r SchwangerschaftsabbrÃ¼che verwendeten Wirkstoff Mifepriston vorerst wieder erlaubt.

Punktsieg fÃ¼r Abtreibungs-BefÃ¼rworterinnen und -BefÃ¼rworter in den USA: Das Oberste Gericht in Washington hat am Montag den Postversand von Abtreibungspillen mit dem Wirkstoff Mifepriston vorerst wieder erlaubt.Â Der mehrheitlich konservativ besetzte Supreme Court gab damit einem Einspruch des Herstellers Danco Laboratories statt.Â



Bis mindestens zum 11. Mai kÃ¶nnen Mifepriston-Medikamente damit per Post wieder vertrieben werden. Ein US-Berufungsgericht hatte den Vertrieb am Freitag einstweilig gestoppt und angeordnet, abtreibungswillige Frauen mÃ¼ssten persÃ¶nlich eine Klinik aufsuchen.Â



Die US-ArzneimittelbehÃ¶rde FDA hatte 2023 die Vorschrift aufgehoben, dass Mifepriston persÃ¶nlich ausgehÃ¤ndigt werden muss. Dagegen klagte der republikanisch regierte Bundesstaat Louisiana, der eine der strengsten Abtreibungsgesetzgebungen der USA hat.



Mifepriston wird in den USA bei den meisten SchwangerschaftsabbrÃ¼chen eingesetzt. Abtreibungsgegner wollen den Zugang bereits seit langem erschweren. In Deutschland wird das PrÃ¤parat unter dem Namen Mifegyne verbreitet.



Der Supreme Court hatte im Jahr 2022 das seit rund fÃ¼nf Jahrzehnten geltende landesweite Recht auf den Schwangerschaftsabbruch annulliert. Seitdem liegt die ZustÃ¤ndigkeit fÃ¼r das Abtreibungsrecht bei den einzelnen Bundesstaaten. Louisiana und rund 20 andere konservativ geprÃ¤gte Bundesstaaten haben seither das Recht auf Abtreibung abgeschafft oder drastisch eingeschrÃ¤nkt.