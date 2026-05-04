Bei jeder dritten Geburt: Kaiserschnittrate in Deutschland auf Rekordstand

Schwangere Frau

Die Kaiserschnittrate in Deutschland hat einen Rekordstand erreicht. Im Jahr 2024 war jede dritte Geburt im Krankenhaus ein Kaiserschnitt, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Deutliche Unterschiede gab es zwischen den einzelnen BundeslÃ¤ndern.

Die Kaiserschnittrate in Deutschland hat einen Rekordstand erreicht. Im Jahr 2024 war jede dritte Geburt im Krankenhaus ein Kaiserschnitt, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte. Deutliche Unterschiede gab es allerdings zwischen den einzelnen BundeslÃ¤ndern.



Insgesamt brachten im Jahr 2024 654.600 Frauen im Krankenhaus ein Kind zur Welt, 215.900 von ihnen und damit rund 33 Prozent entbanden per Kaiserschnitt. Damit erreichte die Kaiserschnittrate nach Angaben des Statistikamts den hÃ¶chsten Wert seit der deutschen Wiedervereinigung. Seit 1991 verdoppelte sich der Anteil der Kaiserschnitte - damals waren 15,3 Prozent aller Klinikgeburten per Kaiserschnitt erfolgt.



Am hÃ¶chsten war der Anteil der Entbindungen per Kaiserschnitt im Jahr 2024 laut Statistik in Hamburg mit 36,4 Prozent. Es folgten das Saarland mit einer Kaiserschnittrate von 35,9 Prozent und Hessen mit 35,6 Prozent. Den niedrigsten Anteil von Kaiserschnitten an den Klinikgeburten gab es in Sachsen mit 27,4 Prozent, gefolgt von Brandenburg mit 27,6 Prozent und Berlin mit 29,9 Prozent.



Neben dem Kaiserschnitt gibt es noch weitere, jedoch seltener angewandte Methoden der Geburtshilfe. So wurde eine Saugglocke bei 6,7 Prozent der Entbindungen im Jahr 2024 eingesetzt, eine Geburtszange nur bei 0,2 Prozent. 60,1 Prozent der Frauen im Krankenhaus brachten auf natÃ¼rlichem Weg Kinder auf die Welt.



Im Jahr 2024 leisteten rund 12.900 Hebammen und Entbindungspfleger Geburtshilfe in KrankenhÃ¤usern. Das waren rund 400 oder 3,3 Prozent mehr als im Jahr zuvor.