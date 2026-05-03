Gesundheit

TÃ¶dlicher Ausbruch akuter Atemwegserkrankungen auf Atlantik-Kreuzfahrt

  • AFP - 3. Mai 2026, 20:19 Uhr
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Das Hantavirus wird durch Nagetiere verbreitet
Bild: AFP

Auf einem Kreuzfahrtschiff im Atlantischen Ozean ist es zu einem tÃ¶dlichen Ausbruch akuter Atemwegserkrankungen gekommen. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) starben mindestens drei Menschen.

Auf einem Kreuzfahrtschiff im Atlantischen Ozean ist es zu einem tÃ¶dlichen Ausbruch akuter Atemwegserkrankungen gekommen. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vom Sonntag starben mindestens drei Menschen, ein weiterer befinde sich auf der Intensivstation eines Krankenhauses in SÃ¼dafrika. Insgesamt seien nach derzeitigem Kenntnisstand sechs Menschen erkrankt. Einer der drei Verstorbenen wurde laut WHO positiv auf das Hantavirus getestet, bei fÃ¼nf anderen handele es sich um VerdachtsfÃ¤lle. Â 

Der Krankheitsausbruch ereignete sich an Bord der "MV Hondius", die von Ushuaia in Argentinien nach Kap Verde unterwegs war. Wie ein Sprecher des sÃ¼dafrikanischen Gesundheitsministeriums mitteilte, zeigte zunÃ¤chst ein 70-jÃ¤hriger Passagier Symptome und verstarb an Bord. Seine Leiche befinde sich derzeit auf der britischen Insel St. Helena im SÃ¼datlantik. Seine 69-jÃ¤hrige Ehefrau erkrankte demnach ebenfalls, wurde nach SÃ¼dafrika evakuiert und starb in einem Krankenhaus in Johannesburg.Â 

Die sÃ¼dafrikanischen BehÃ¶rden hatten zudem von einem dritten Erkrankten berichtet: einem 69-jÃ¤hrigen Briten, der nach Johannesburg ausgeflogen und positiv auf ein Hantavirus getestet worden sei. Der Mann werde auf der Intensivstation behandelt, hieÃŸ es zunÃ¤chst.

Wenig spÃ¤ter sprach die WHO dann von drei TodesfÃ¤llen und einem Patienten auf der Intensivstation. Zu den "FÃ¤llen schwerer akuter Atemwegserkrankungen auf einem Kreuzfahrtschiff im Atlantik" liefen Untersuchungen und eine koordinierte internationale Reaktion, erklÃ¤rte die UN-Organisation.

Die "MV Hondius" wird von der niederlÃ¤ndischen Firma Oceanwide Expeditions betrieben. Das Schiff kann rund 170 Passagiere aufnehmen und hat etwa 70 Besatzungsmitglieder. Mehreren Schifffahrtstracking-Portalen zufolge befand es sich am Sonntag vor dem Hafen von Praia, der Hauptstadt von Kap Verde.Â 

Hantaviren werden laut US-GesundheitsbehÃ¶rde CDC in erster Linie durch den Kontakt mit dem Urin, Kot oder Speichel infizierter Nagetiere Ã¼bertragen und kÃ¶nnen zu schweren KrankheitsverlÃ¤ufen fÃ¼hren. Die Ãœbertragung von Mensch zu Mensch ist Ã¤uÃŸerst selten.

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