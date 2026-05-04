Gesundheit

WHO: Drei Tote bei Ausbruch akuter Atemwegserkrankungen auf Atlantik-Kreuzfahrt

  • AFP - 4. Mai 2026, 05:18 Uhr
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Das Kreuzfahrtschiff "MV Hondius"
Bild: AFP

Bei einem Ausbruch akuter Atemwegserkrankungen auf einem Kreuzfahrtschiff im Atlantischen Ozean sind nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) drei Menschen ums Leben gekommen. Ein weiterer Mensch befindet sich auf der Intensivstation.

Bei einem Ausbruch akuter Atemwegserkrankungen auf einem Kreuzfahrtschiff im Atlantischen Ozean sind nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) drei Menschen ums Leben gekommen. Ein weiterer Mensch befinde sich auf der Intensivstation eines Krankenhauses in SÃ¼dafrika, teilte die WHO am Sonntag mit. Insgesamt seien nach derzeitigem Kenntnisstand sechs Menschen erkrankt. Einer der drei Verstorbenen wurde laut WHO positiv auf das Hantavirus getestet, bei fÃ¼nf anderen handele es sich um VerdachtsfÃ¤lle.

Der Krankheitsausbruch ereignete sich an Bord der "MV Hondius", die von Ushuaia in Argentinien nach Kap Verde unterwegs war. Wie ein Sprecher des sÃ¼dafrikanischen Gesundheitsministeriums mitteilte, zeigte zunÃ¤chst ein 70-jÃ¤hriger Passagier Symptome und verstarb an Bord. Seine Leiche befinde sich derzeit auf der britischen Insel St. Helena im SÃ¼datlantik. Seine 69-jÃ¤hrige Ehefrau erkrankte demnach ebenfalls, wurde nach SÃ¼dafrika evakuiert und starb in einem Krankenhaus in Johannesburg.Â 

Die sÃ¼dafrikanischen BehÃ¶rden hatten zudem von einem dritten Erkrankten berichtet: einem 69-jÃ¤hrigen Briten, der nach Johannesburg ausgeflogen und positiv auf ein Hantavirus getestet worden sei. Der Mann werde auf der Intensivstation behandelt, hieÃŸ es zunÃ¤chst.

Wenig spÃ¤ter sprach die WHO dann von drei TodesfÃ¤llen und einem Patienten auf der Intensivstation. Zu den "FÃ¤llen schwerer akuter Atemwegserkrankungen auf einem Kreuzfahrtschiff im Atlantik" liefen Untersuchungen und eine koordinierte internationale Reaktion, erklÃ¤rte die UN-Organisation.Â 

WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus zufolge arbeitet die WHO mit den Betreibern des Schiffs und den betroffenen Mitgliedstaaten zusammen. "Die WHO erleichtert die medizinische Evakuierung von zwei symptomatischen Passagieren, fÃ¼hrt eine umfassende Risikobewertung durch und unterstÃ¼tzt die Betroffenen an Bord", erklÃ¤rte er im Onlinedienst X. "Schnelles, koordiniertes Handeln ist entscheidend, um Risiken einzudÃ¤mmen und die Ã¶ffentliche Gesundheit zu schÃ¼tzen."

Aus dem Fall nahestehenden Kreisen verlautete derweil, unter den Todesopfern befinde sich ein niederlÃ¤ndisches Ehepaar. Das dritte Todesopfer befinde sich noch an Bord des Schiffes. Es werde darÃ¼ber beraten, ob zwei weitere kranke Passagiere in Kap Verde im Krankenhaus isoliert werden sollten, bevor das Schiff seine Fahrt zu den Kanarischen Inseln fortsetzen wÃ¼rde, hieÃŸ es weiter.

Die "MV Hondius" wird von der niederlÃ¤ndischen Firma Oceanwide Expeditions betrieben. Das Schiff kann rund 170 Passagiere aufnehmen und hat etwa 70 Besatzungsmitglieder. Mehreren Schifffahrtstracking-Portalen zufolge befand es sich am Sonntag vor dem Hafen von Praia, der Hauptstadt von Kap Verde.Â Auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur AFP reagierte der Betreiber des Schiffs zunÃ¤chst nicht.

Hantaviren werden laut US-GesundheitsbehÃ¶rde CDC in erster Linie durch den Kontakt mit dem Urin, Kot oder Speichel infizierter Nagetiere Ã¼bertragen und kÃ¶nnen zu schweren KrankheitsverlÃ¤ufen fÃ¼hren. Die Ãœbertragung von Mensch zu Mensch ist Ã¤uÃŸerst selten.

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