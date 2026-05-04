Radio Leipzig: Mehrere Tote bei Amokfahrt

Polizeiabsperrung (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Leipzig (dts Nachrichtenagentur) - Nachdem in der Leipziger Innenstadt ein Fahrzeug in eine Menschengruppe gefahren ist, soll es nach Informationen des Radiosenders Radio Leipzig mindestens zwei Tote geben.



Der Sender nannte in seinem laufenden Programm keine Quelle, im Internet wurde von "Zeugenangaben" gesprochen.



Laut des Berichtes sagte ein Polizeisprecher dem Sender, dass es fÃ¼r die BevÃ¶lkerung nun keine Gefahr gebe. Der Fahrer des Fahrzeuges sei in Polizeiobhut.

