Rewe-Chef wirft Markenherstellern unfaire Preispolitik vor

Rewe (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Rewe-Chef Lionel Souque wirft Markenherstellern vor, gÃ¼nstigere Rohstoffpreise nicht zeitnah an Verbraucher weiterzugeben.



Im "Spiegel" nannte Souque Schokolade als Beispiel. "Der Kakaopreis ist bis letztes Jahr unglaublich gestiegen, also gab es massive PreiserhÃ¶hungen. Seit Monaten sinken die Rohstoffpreise. Aber die groÃŸen Markenhersteller, vor allem Lindt und MondelÄ“z, haben die Preise erhÃ¶ht", sagte Souque. Er kenne ExtremfÃ¤lle, fÃ¼gte er hinzu.



Konkret nannte er "Alpenmilch-Schokolade" von Milka. Hier habe die unverbindliche Preisempfehlung fÃ¼r die 100-Gramm-Tafel bei 1,49 Euro gelegen. "Danach wurde die Tafel auf 90 Gramm verkleinert, wÃ¤hrend unser Einkaufspreis stieg. Unter diesen Bedingungen war ein Verkauf unter 1,99 Euro kaum darstellbar. Das ist irre", kritisierte der Manager. Rewe dagegen habe den Preis fÃ¼r die 100-Gramm-Eigenmarken-Tafel im Preiseinstieg zunÃ¤chst auf 89 Cent, dann auf 79 Cent gesenkt.



Mit Blick auf die Diskussion Ã¼ber eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel sagte Souque: "Wir wÃ¼rden - wie auch zu Coronazeiten - im Durchschnitt so eine Steuersenkung Ã¼ber die Preise natÃ¼rlich weitergeben. Das kann ich aber nicht fÃ¼r jeden einzelnen Artikel garantieren. Es wÃ¼rde wahrscheinlich ein Mix." Man mÃ¼sse das gesamte Sortiment betrachten, nicht jeden einzelnen Artikel. "Wenn wir einen Artikel fÃ¼r 99 Cent verkaufen, und es gibt zwei Prozent weniger Mehrwertsteuer, weiÃŸ ich nicht, ob ich auf 97 Cent gehe. Aber kostet ein Produkt 1,09 Euro, macht man den Sprung zu 99 Cent", erklÃ¤rte Souque.

