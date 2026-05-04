KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Rewe-Chef Lionel Souque wirft Markenherstellern vor, gÃ¼nstigere Rohstoffpreise nicht zeitnah an Verbraucher weiterzugeben.
Im "Spiegel" nannte Souque Schokolade als Beispiel. "Der Kakaopreis ist bis letztes Jahr unglaublich gestiegen, also gab es massive PreiserhÃ¶hungen. Seit Monaten sinken die Rohstoffpreise. Aber die groÃŸen Markenhersteller, vor allem Lindt und MondelÄ“z, haben die Preise erhÃ¶ht", sagte Souque. Er kenne ExtremfÃ¤lle, fÃ¼gte er hinzu.
Konkret nannte er "Alpenmilch-Schokolade" von Milka. Hier habe die unverbindliche Preisempfehlung fÃ¼r die 100-Gramm-Tafel bei 1,49 Euro gelegen. "Danach wurde die Tafel auf 90 Gramm verkleinert, wÃ¤hrend unser Einkaufspreis stieg. Unter diesen Bedingungen war ein Verkauf unter 1,99 Euro kaum darstellbar. Das ist irre", kritisierte der Manager. Rewe dagegen habe den Preis fÃ¼r die 100-Gramm-Eigenmarken-Tafel im Preiseinstieg zunÃ¤chst auf 89 Cent, dann auf 79 Cent gesenkt.
Mit Blick auf die Diskussion Ã¼ber eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel sagte Souque: "Wir wÃ¼rden - wie auch zu Coronazeiten - im Durchschnitt so eine Steuersenkung Ã¼ber die Preise natÃ¼rlich weitergeben. Das kann ich aber nicht fÃ¼r jeden einzelnen Artikel garantieren. Es wÃ¼rde wahrscheinlich ein Mix." Man mÃ¼sse das gesamte Sortiment betrachten, nicht jeden einzelnen Artikel. "Wenn wir einen Artikel fÃ¼r 99 Cent verkaufen, und es gibt zwei Prozent weniger Mehrwertsteuer, weiÃŸ ich nicht, ob ich auf 97 Cent gehe. Aber kostet ein Produkt 1,09 Euro, macht man den Sprung zu 99 Cent", erklÃ¤rte Souque.
Wirtschaft
Rewe-Chef wirft Markenherstellern unfaire Preispolitik vor
- dts - 4. Mai 2026, 11:32 Uhr
.
KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Rewe-Chef Lionel Souque wirft Markenherstellern vor, gÃ¼nstigere Rohstoffpreise nicht zeitnah an Verbraucher weiterzugeben.
Weitere Meldungen
Die EuropÃ¤ische Kommission hat wegen Sicherheitsbedenken die FÃ¶rderung fÃ¼r alle Energieprojekte gestoppt, in denen Wechselrichter aus den LÃ¤ndern China, Russland, Iran undMehr
Wolfsburg (dts Nachrichtenagentur) - Volkswagen verschiebt die geplante Integration seiner Sachsen-Tochter offenbar um bis zu zwei Jahre. Das berichtet das "Handelsblatt" unterMehr
Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Haribo hat im Jahr 2025 so viele SÃ¼ÃŸigkeiten verkauft wie nie zuvor. Der Absatz des GoldbÃ¤ren-Herstellers legte weltweit um 4,5 Prozent zu,Mehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - SPD-Fraktionschef Matthias Miersch hÃ¤lt den Tankrabatt nicht fÃ¼r gescheitert, erwartet aber mehr. "Erst mal sind die Preise ja gesunken, aberMehr
Die Folgen des Iran-Kriegs belasten laut dem MÃ¼nchner Ifo-Institut die "ohnehin geschwÃ¤chte Autoindustrie zusÃ¤tzlich". In der Branche machten sich erste Anzeichen vonMehr
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Das Ifo-GeschÃ¤ftsklima in der Automobilindustrie hat sich im April verschlechtert. Der Indikator fiel auf -23,8 Punkte, von -19,0 Punkten imMehr