Die Folgen des Iran-Kriegs belasten laut dem MÃ¼nchner Ifo-Institut die "ohnehin geschwÃ¤chte Autoindustrie zusÃ¤tzlich". In der Branche machten sich erste Anzeichen von Materialknappheit bemerkbar, dazu kÃ¤men indirekte Wirkungen wie die generelle Unsicherheit von Unternehmen und Haushalten, die fÃ¼r ZurÃ¼ckhaltung beim Kauf von Neuwagen sorgen kÃ¶nnte, erklÃ¤rte das Ifo am Montag. Das GeschÃ¤ftsklima verschlechterte sich.Â
Der vom Ifo ermittelte Indikator fiel von minus 19 Punkten im MÃ¤rz auf minus 23,8 Punkte im April. Die Unternehmen bewerteten ihre aktuelle GeschÃ¤ftslage im vergangenen Monat zwar besser als im Vormonat, blicken aber erheblich pessimistischer auf die kommenden Monate. Die Erwartungen der Unternehmen fielen von minus 15,3 Punkte auf minus 30,7 Punkte.Â "Die Automobilindustrie schafft es nicht aus der Krise heraus", erklÃ¤rte Ifo-Branchenexpertin Anita WÃ¶lfl.Â
US-PrÃ¤sident Donald Trump hat auÃŸerdem am 1. Mai hÃ¶here ZÃ¶lle fÃ¼r Autos aus der EU angekÃ¼ndigt. Das dÃ¼rfte die Branche zusÃ¤tzlich belasten.Â
Im April fehlten laut Umfrage des Ifo bei 9,3 Prozent der Unternehmen wichtige Vorprodukte - im MÃ¤rz waren es noch knapp ein Prozent gewesen. "Die Iran-Krise beeintrÃ¤chtigt etwa die Produktion und Lieferung von Helium", erklÃ¤rte WÃ¶lfl.Â
Das Edelgas sei direkt und indirekt fÃ¼r die Automobilproduktion wichtig, zum Beispiel in der Chipproduktion, fÃ¼r Airbags, bei der Metallbearbeitung und der Leckortung von Batterien verwendet. Die EU bezieht mit etwa 40 Prozent einen bedeutenden Anteil ihres Heliumbedarfs aus Katar, zitierte das Ifo die Deutsche Rohstoffagentur; alternative Importquellen sind rar.
Wirtschaft
Materialmangel und KaufzurÃ¼ckhaltung: Autobranche "schafft es nicht aus der Krise"
- AFP - 4. Mai 2026, 08:10 Uhr
Die Folgen des Iran-Kriegs belasten laut dem MÃ¼nchner Ifo-Institut die 'ohnehin geschwÃ¤chte Autoindustrie zusÃ¤tzlich'. Das GeschÃ¤ftsklima verschlechterte sich.
Die Folgen des Iran-Kriegs belasten laut dem MÃ¼nchner Ifo-Institut die "ohnehin geschwÃ¤chte Autoindustrie zusÃ¤tzlich". In der Branche machten sich erste Anzeichen von Materialknappheit bemerkbar, dazu kÃ¤men indirekte Wirkungen wie die generelle Unsicherheit von Unternehmen und Haushalten, die fÃ¼r ZurÃ¼ckhaltung beim Kauf von Neuwagen sorgen kÃ¶nnte, erklÃ¤rte das Ifo am Montag. Das GeschÃ¤ftsklima verschlechterte sich.Â
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