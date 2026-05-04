Brennpunkte

Ahmetovic offen fÃ¼r Ausweitung von EU-Mission in StraÃŸe von Hormus

  • dts - 4. Mai 2026, 14:36 Uhr
Bild vergrößern: Ahmetovic offen fÃ¼r Ausweitung von EU-Mission in StraÃŸe von Hormus
Adis Ahmetovic (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der auÃŸenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Adis Ahmetovic, hat sich offen dafÃ¼r gezeigt, die bestehende EU-Mission "Aspides" fÃ¼r einen mÃ¶glichen Marine-Einsatz in der StraÃŸe von Hormus auszuweiten.

"Die Lage in der StraÃŸe von Hormus ist angespannt und sicherheitspolitisch hochsensibel. Oberste PrioritÃ¤t muss jetzt die Deeskalation haben sowie die Sicherung der internationalen Handelswege im Einklang mit dem VÃ¶lkerrecht", sagte Ahmetovic der "Rheinischen Post".

Die europÃ¤ische Mission Aspides leiste bereits heute einen "wichtigen Beitrag zum Schutz der zivilen Schifffahrt". Ob darÃ¼ber hinaus Anpassungen oder eine Ausweitung des Mandats notwendig seien, mÃ¼sse "sorgfÃ¤ltig geprÃ¼ft" werden - insbesondere mit Blick auf Risiken einer weiteren Eskalation in der Region, so Ahmetovic.

FÃ¼r die SPD sei klar: Jeder mÃ¶gliche Schritt bedÃ¼rfe einer "engen Abstimmung" mit "europÃ¤ischen und internationalen Partnern" sowie einer "fundierten Bewertung durch die Bundesregierung", sagte der AuÃŸenpolitiker. Sollte ein "angepasstes Mandat erforderlich" werden, sei "selbstverstÃ¤ndlich" der Deutsche Bundestag zeitnah zu beteiligen und zu entscheiden, forderte Ahmetovic. Zugleich gelte: Eine stabile Waffenruhe in der Region sei zentrale Voraussetzung fÃ¼r jedes weitergehende Engagement Deutschlands. Ohne eine verlÃ¤ssliche Deeskalation vor Ort kÃ¶nne und dÃ¼rfe es keine Ausweitung deutscher BeitrÃ¤ge geben, sagte er.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Gaza-Hilfsflotte: Italienische Justiz ermittelt wegen Freiheitsberaubung
    Gaza-Hilfsflotte: Italienische Justiz ermittelt wegen Freiheitsberaubung

    Wegen der Festnahme von Aktivisten der Gaza-Hilfsflotte durch Israel hat die Staatsanwaltschaft Rom laut italienischen Medien Ermittlungen wegen Freiheitsberaubung aufgenommen.

    Mehr
    Auf der Suche nach Hund: Frau durch Selbstschussanlage in Gommern schwer verletzt
    Auf der Suche nach Hund: Frau durch Selbstschussanlage in Gommern schwer verletzt

    Auf der Suche nach ihrem Hund ist eine Frau in Sachsen-Anhalt durch eine Selbstschussanlage auf einem fremden GrundstÃ¼ck schwer verletzt worden. Die 54-JÃ¤hrige kam in ein

    Mehr
    Iran will US-Kriegsschiff mit Raketen getroffen haben
    Iran will US-Kriegsschiff mit Raketen getroffen haben

    Teheran (dts Nachrichtenagentur) - Der Iran hat nach eigenen Angaben ein US-Kriegsschiff mit zwei Raketen getroffen. Wie iranische Staatsmedien am Montag meldeten, sei das Schiff

    Mehr
    ADAC-Kritik: Tankrabatt wird weiter nicht vollstÃ¤ndig an die Kunden weitergegeben
    ADAC-Kritik: Tankrabatt wird weiter nicht vollstÃ¤ndig an die Kunden weitergegeben
    Abnehmspritzen: Millionenstrafe in Frankreich wegen irrefÃ¼hrender WerbungÂ 
    Abnehmspritzen: Millionenstrafe in Frankreich wegen irrefÃ¼hrender WerbungÂ 
    US-ZÃ¶lle sorgen fÃ¼r viel Beratungsbedarf bei deutschen Unternehmen
    US-ZÃ¶lle sorgen fÃ¼r viel Beratungsbedarf bei deutschen Unternehmen
    Haribo steigert weltweiten Absatz 2025 um 4,5 Prozent
    Haribo steigert weltweiten Absatz 2025 um 4,5 Prozent
    ADAC: April teuerster Tankmonat aller Zeiten
    ADAC: April teuerster Tankmonat aller Zeiten
    Bundesregierung schlieÃŸt UNIDO-InvestitionsbÃ¼ros
    Bundesregierung schlieÃŸt UNIDO-InvestitionsbÃ¼ros
    Studie ergibt sehr hohe Zustimmung zur liberalen Demokratie
    Studie ergibt sehr hohe Zustimmung zur liberalen Demokratie
    Aufrufe zu AnschlÃ¤gen auf Politiker: Prozess gegen ReichsbÃ¼rger in DÃ¼sseldorf
    Aufrufe zu AnschlÃ¤gen auf Politiker: Prozess gegen ReichsbÃ¼rger in DÃ¼sseldorf
    Fast 100 Autos in Krefeld zerkratzt: 51-JÃ¤hriger unter Tatverdacht
    Fast 100 Autos in Krefeld zerkratzt: 51-JÃ¤hriger unter Tatverdacht
    Iranische Agentur: Raketenangriff des Iran auf US-MilitÃ¤rschiff in StraÃŸe von Hormus
    Iranische Agentur: Raketenangriff des Iran auf US-MilitÃ¤rschiff in StraÃŸe von Hormus

    Top Meldungen

    CDU-Politiker Volkmann warnt SPD vor Reformblockade
    CDU-Politiker Volkmann warnt SPD vor Reformblockade

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der CDU-Bundestagsabgeordnete Johannes Volkmann erhÃ¶ht den Druck auf den Koalitionspartner SPD und wirft Teilen des BÃ¼ndnisses vor, notwendige

    Mehr
    EU-Kommission stoppt FÃ¶rderung fÃ¼r chinesische Wechselrichter
    EU-Kommission stoppt FÃ¶rderung fÃ¼r chinesische Wechselrichter

    Die EuropÃ¤ische Kommission hat wegen Sicherheitsbedenken die FÃ¶rderung fÃ¼r alle Energieprojekte gestoppt, in denen Wechselrichter aus den LÃ¤ndern China, Russland, Iran und

    Mehr
    Rewe-Chef wirft Markenherstellern unfaire Preispolitik vor
    Rewe-Chef wirft Markenherstellern unfaire Preispolitik vor

    KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Rewe-Chef Lionel Souque wirft Markenherstellern vor, gÃ¼nstigere Rohstoffpreise nicht zeitnah an Verbraucher weiterzugeben. Im "Spiegel" nannte

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts