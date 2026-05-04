Ahmetovic offen fÃ¼r Ausweitung von EU-Mission in StraÃŸe von Hormus

Adis Ahmetovic (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der auÃŸenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Adis Ahmetovic, hat sich offen dafÃ¼r gezeigt, die bestehende EU-Mission "Aspides" fÃ¼r einen mÃ¶glichen Marine-Einsatz in der StraÃŸe von Hormus auszuweiten.



"Die Lage in der StraÃŸe von Hormus ist angespannt und sicherheitspolitisch hochsensibel. Oberste PrioritÃ¤t muss jetzt die Deeskalation haben sowie die Sicherung der internationalen Handelswege im Einklang mit dem VÃ¶lkerrecht", sagte Ahmetovic der "Rheinischen Post".



Die europÃ¤ische Mission Aspides leiste bereits heute einen "wichtigen Beitrag zum Schutz der zivilen Schifffahrt". Ob darÃ¼ber hinaus Anpassungen oder eine Ausweitung des Mandats notwendig seien, mÃ¼sse "sorgfÃ¤ltig geprÃ¼ft" werden - insbesondere mit Blick auf Risiken einer weiteren Eskalation in der Region, so Ahmetovic.



FÃ¼r die SPD sei klar: Jeder mÃ¶gliche Schritt bedÃ¼rfe einer "engen Abstimmung" mit "europÃ¤ischen und internationalen Partnern" sowie einer "fundierten Bewertung durch die Bundesregierung", sagte der AuÃŸenpolitiker. Sollte ein "angepasstes Mandat erforderlich" werden, sei "selbstverstÃ¤ndlich" der Deutsche Bundestag zeitnah zu beteiligen und zu entscheiden, forderte Ahmetovic. Zugleich gelte: Eine stabile Waffenruhe in der Region sei zentrale Voraussetzung fÃ¼r jedes weitergehende Engagement Deutschlands. Ohne eine verlÃ¤ssliche Deeskalation vor Ort kÃ¶nne und dÃ¼rfe es keine Ausweitung deutscher BeitrÃ¤ge geben, sagte er.

