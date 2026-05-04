MÃ¶glicher Hormus-Einsatz: Minenjagdboot "Fulda" unterwegs Richtung Mittelmeer

Minenjagdboot "Fulda" legt in Kiel ab

Leinen los fÃ¼r den mÃ¶glichen Einsatz in der StraÃŸe von Hormus: Ein Minenjagdboot der Deutschen Marine ist unterwegs in Richtung Mittelmeer. Die 'Fulda' legte am Montagnachmittag vom MarinestÃ¼tzpunkt Kiel-Wik aus ab.

Leinen los fÃ¼r den mÃ¶glichen Einsatz in der StraÃŸe von Hormus: Ein Minenjagdboot der Deutschen Marine ist unterwegs in Richtung Mittelmeer. Die "Fulda" legte am Montagnachmittag vom MarinestÃ¼tzpunkt Kiel-Wik aus ab, wie eine AFP-Reporterin berichtete. Das Schiff mit einer Besatzung von bis zu 45 Soldaten wird etwa zwei Wochen lang unterwegs sein. GrÃ¼ne und Linke Ã¤uÃŸerten Bedenken gegen den Einsatz.



Die "Fulda" wird aus einem Nato-Einsatz in der Nord- und Ostsee herausgelÃ¶st und soll im Mittelmeer zunÃ¤chst in einen Nato-Minenabwehrverband eingegliedert werden. Ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums sagte, die "Fulda" breche schon jetzt in Richtung Mittelmeer auf, "um im Falle eines Falles, wenn die auch durch den Bundeskanzler genannten Rahmenbedingungen erfÃ¼llt sind, dann an so einem Einsatz teilnehmen zu kÃ¶nnen und dann schon in rÃ¤umlicher NÃ¤he zu sein".



FÃ¼r den Einsatz in der StraÃŸe von Hormus ist ein MandatÂ des Deutschen Bundestags Voraussetzung. Kanzler Friedrich Merz (CDU) hatte zudem ein Ende der Kampfhandlungen im Iran und "ein sichere Rechtsgrundlage", etwa eine UN-Resolution, als Bedingungen fÃ¼r eine deutsche Mission genannt.



Die "Fulda" ist ein Minenjagdboot der so genannten Frankenthal-Klasse. Die Schiffe sind darauf spezialisiert, Gefahren unter Wasser zu entdecken und zu beseitigen. Dabei kommen neben kabelgelenkten Unterwasser-Drohnen auch Ãœberwasserdrohnen zum Einsatz, die MotorengerÃ¤usche und das Magnetfeld von Schiffen simulieren und so Grundminen zur Detonation bringen kÃ¶nnen. Minentaucher des Seebataillons kÃ¶nnen zudem SprengkÃ¶rper an schwer zugÃ¤nglichen Stellen wie in HÃ¤fen oder an StrÃ¤nden unschÃ¤dlich machen.



SPD-Fraktionsvize Siemtje MÃ¶ller nannte die Vorausstationierung ein "wichtiges Signal". Sie zeige, "dass Deutschland handlungsfÃ¤hig ist und zu seinen Zusagen steht", sagte MÃ¶ller der Nachrichtenagentur AFP. "Wir sind bereit, Verantwortung zu Ã¼bernehmen, wenn die Voraussetzungen stimmen." Dazu gehÃ¶rten ein belastbarer Waffenstillstand, ein internationales Mandat und die Zustimmung des Deutschen Bundestages. "Keine dieser Bedingungen liegt derzeit vor."



Entscheidend sei nun, "dass alle Konfliktparteien an den Verhandlungstisch zurÃ¼ckkehren und die Grundlagen fÃ¼r StabilitÃ¤t in der Region schaffen", sagte MÃ¶ller.



GrÃ¼nen-Fraktionsvize Agnieszka Brugger sagte AFP, die Bundesregierung mÃ¼sste fÃ¼r den Fall einer Minen-RÃ¤umaktion in der StraÃŸe von Hormus "ein entsprechendes Mandat ausplanen und vorlegen". Ihre Fraktion werde dies "wie in allen anderen FÃ¤llen in der Vergangenheit dann auch konkret, sorgfÃ¤ltig und kritisch prÃ¼fen". Die GrÃ¼nen nÃ¤hmen die Bundesregierung beim Wort, "dass es hier keine Vorfestlegung" trotz der praktischen Vorbereitungen gebe.



Linken-Ko-Chef Jan van Aken nannte die Entsendung des Minenjagdbootes einen "groÃŸen Fehler". Es sei viel sinnvoller, "auf Diplomatie zu setzen" statt "ein Minensuchboot ins Mittelmeer zu schicken", sagte van Aken. Solange es keine klare Friedens- oder Waffenstillstandsvereinbarung gebe, solange werde auch das deutsche Minenjagdboot nicht eingesetzt.Â



Wenn es aber eine Vereinbarung zwischen den USA und dem Iran gebe, "dann gibt es Ã¼berhaupt nichts mehr, was einem UN-Sicherheitsratsmandat entgegenspricht". Dann kÃ¶nne bei den Vereinten Nationen verhandelt werden, unter welchen Bedingungen die StraÃŸe von Hormus freigehalten wird und "wie die Minen gerÃ¤umt werden".



Der Iran-Krieg hatte am 28. Februar mit Luftangriffen der USA und Israels begonnen. Als Reaktion sperrte das iranische MilitÃ¤r faktisch die StraÃŸe von Hormus, durch die normalerweise rund ein FÃ¼nftel des weltweiten Ã–ltransports erfolgt.