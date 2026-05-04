Politik

Frankreich mahnt zur weltweiten Reduzierung von Methan-AusstoÃŸ

  • AFP - 4. Mai 2026, 16:28 Uhr
Bild vergrößern: Frankreich mahnt zur weltweiten Reduzierung von Methan-AusstoÃŸ
Ã–lfÃ¶rderung in den USA
Bild: AFP

Frankreich und mehrere weitere LÃ¤nder haben ein schnelleres Handeln zur Verringerung des weltweiten Methan-AusstoÃŸes gefordert. Ziel sei es, 'die Umsetzung wirksamer LÃ¶sungen zu beschleunigen', sagte die franzÃ¶sische Umweltministerin Monique Barbut.

Frankreich und mehrere weitere LÃ¤nder haben ein schnelleres Handeln zur Verringerung des weltweiten Methan-AusstoÃŸes gefordert. Es brauche schnelle LÃ¶sungen, sagte die franzÃ¶sische Umweltministerin Monique Barbut am Montag in Paris. Frankreich hatte das Treffen im Rahmen seiner G7-PrÃ¤sidentschaft einberufen. "Es ist eindeutig: Der Energiesektor bietet die schnellsten und hÃ¤ufig auch die kostengÃ¼nstigsten MÃ¶glichkeiten, den AusstoÃŸ zu reduzieren", betonte Barbut.

Etwa 160 LÃ¤nder hatten sich verpflichtet, ihre Methan-Emissionen bis 2030 um 30 Prozent zu reduzieren. Davon seien sie jedoch noch "sehr weit entfernt", erklÃ¤rte die Ministerin.

"Die Verringerung der Methan-Emissionen ist eine der besten MaÃŸnahmen, um die ErderwÃ¤rmung zu verlangsamen, unsere Luft sauberer zu machen, die Ã¶ffentliche Gesundheit zu verbessern und unsere Energiesicherheit zu stÃ¤rken", erklÃ¤rte der britische Energieminister Ed Miliband in einer Videobotschaft.Â 

Methan ist ein Treibhausgas, das innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahrzehnten mehr als 80-mal klimaschÃ¤dlicher als CO2 wirkt. Es hat bislang etwa ein Drittel der bisherigen ErderwÃ¤rmung verursacht. Rund 40 Prozent der Methan-Emissionen stammen aus dem fossilen Energiesektor. Bei der FÃ¶rderung und dem Transport von Kohle, Ã–l und Gas entweichen groÃŸe Mengen Methan, etwa durch Lecks an Leitungen. Aber auch Rinderherden, MÃ¼llkippen und Reisfelder produzieren das unsichtbare, geruchlose Gas.Â 

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) prangerte einen laxen Umgang mit den Methan-Emissionen in Deutschland an. "Ohne fachgerechte Messung und Dokumentation bleibt unklar, wie viel Methan in die AtmosphÃ¤re entweicht und dort das Klima aufheizt", sagte DUH-Chef Sascha MÃ¼ller-Kraenner. In zehn BundeslÃ¤ndern gebe es noch immer keine KontrollbehÃ¶rde. Sanktionen wÃ¼rden nicht umgesetzt.

Die Internationale Energie-Agentur (IEA) sieht in der Reduzierung des Methan-AusstoÃŸes "bedeutende und schnell erreichbare Gewinne fÃ¼r das Klima". JÃ¤hrlich werden rund 580 Millionen Tonnen ausgestoÃŸen, davon 60 Prozent durch menschliche AktivitÃ¤ten: an erster Stelle die Landwirtschaft, gefolgt vom Energiesektor.

Durch das Reparieren von Lecks oder eine Begrenzung des sogenannten Abfackelns kÃ¶nnten 30 Prozent der Methan-Emissionen im Zusammenhang mit fossilen Brennstoffen "zum Nulltarif" vermieden werden, da das aufgefangene Gas weiterverkauft werden kÃ¶nnte, so die IEA. Nach IEA-Angaben kÃ¶nnten durch das Verringern der Methan-Emissionen im Energiesektor weltweit jÃ¤hrlich etwa 200 Milliarden Kubikmeter Gas gewonnen werden.

Es wÃ¤re mehr Gas auf dem Markt verfÃ¼gbar, "wenn wir die Verschwendung beenden wÃ¼rden", sagte EU-Energiekommissar Dan Jorgensen. "Die Verringerung von Methan und die Energiesicherheit sind keine konkurrierenden PrioritÃ¤ten."

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Oberlandesgericht Frankfurt verurteilt IS-RÃ¼ckkehrerin zu BewÃ¤hrungsstrafe
    Oberlandesgericht Frankfurt verurteilt IS-RÃ¼ckkehrerin zu BewÃ¤hrungsstrafe

    Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat eine IS-RÃ¼ckkehrerin zu einer Jugendstrafe von einem Jahr auf BewÃ¤hrung verurteilt. Das Gericht sprach die 30-jÃ¤hrige Angeklagte am

    Mehr
    Keine US-MarschflugkÃ¶rper: Bundesregierung will zÃ¼gig eigene Systeme entwickeln
    Keine US-MarschflugkÃ¶rper: Bundesregierung will zÃ¼gig eigene Systeme entwickeln

    Die USA wollen auf die Stationierung von MarschflugkÃ¶rpern in Deutschland verzichten - die Bundesregierung will daher zÃ¼gig eigene Systeme entwickeln. Dies mÃ¼sse jetzt "mit

    Mehr
    Studie ergibt sehr hohe Zustimmung zur liberalen Demokratie
    Studie ergibt sehr hohe Zustimmung zur liberalen Demokratie

    Die grundsÃ¤tzliche Zustimmung zur liberalen Demokratie ist in Deutschland einer Studie zufolge sehr hoch - trotz deutlicher Kritik am praktischen Funktionieren politischer

    Mehr
    Nach US-Zolldrohungen: EU-Handelskommissar trifft am Dienstag US-Handelsbeauftragten
    Nach US-Zolldrohungen: EU-Handelskommissar trifft am Dienstag US-Handelsbeauftragten
    ADAC-Kritik: Tankrabatt wird weiter nicht vollstÃ¤ndig an die Kunden weitergegeben
    ADAC-Kritik: Tankrabatt wird weiter nicht vollstÃ¤ndig an die Kunden weitergegeben
    Abnehmspritzen: Millionenstrafe in Frankreich wegen irrefÃ¼hrender WerbungÂ 
    Abnehmspritzen: Millionenstrafe in Frankreich wegen irrefÃ¼hrender WerbungÂ 
    US-ZÃ¶lle sorgen fÃ¼r viel Beratungsbedarf bei deutschen Unternehmen
    US-ZÃ¶lle sorgen fÃ¼r viel Beratungsbedarf bei deutschen Unternehmen
    EU will bei Lederproduktion nicht mehr gegen Waldrodungen vorgehen
    EU will bei Lederproduktion nicht mehr gegen Waldrodungen vorgehen
    MÃ¤dchen jahrelang eingesperrt: FÃ¼nf Jahre Haft fÃ¼r Mutter in Siegen
    MÃ¤dchen jahrelang eingesperrt: FÃ¼nf Jahre Haft fÃ¼r Mutter in Siegen
    MÃ¶glicher Hormus-Einsatz: Minenjagdboot
    MÃ¶glicher Hormus-Einsatz: Minenjagdboot "Fulda" unterwegs Richtung Mittelmeer
    Bundesregierung will Schutz vor Cyberangriffen besser koordinieren
    Bundesregierung will Schutz vor Cyberangriffen besser koordinieren
    Russische Schattenflotte: Schweden nimmt KapitÃ¤n von gestopptem Schiff fest
    Russische Schattenflotte: Schweden nimmt KapitÃ¤n von gestopptem Schiff fest
    Strack-Zimmermann kritisiert MÃ¼tzenichs Russland-Politik scharf
    Strack-Zimmermann kritisiert MÃ¼tzenichs Russland-Politik scharf

    Top Meldungen

    ADAC: April teuerster Tankmonat aller Zeiten
    ADAC: April teuerster Tankmonat aller Zeiten

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Im April 2026 haben die Kraftstoffpreise in Deutschland neue HÃ¶chststÃ¤nde erreicht. Autofahrer zahlten im Durchschnitt 2,109 Euro fÃ¼r einen

    Mehr
    Bundesregierung schlieÃŸt UNIDO-InvestitionsbÃ¼ros
    Bundesregierung schlieÃŸt UNIDO-InvestitionsbÃ¼ros

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundesentwicklungsministerium (BMZ) beendet die Finanzierung fÃ¼r zwei Investitions- und TechnologiefÃ¶rderungsbÃ¼ros (ITPO). Die BÃ¼ros in

    Mehr
    CDU-Politiker Volkmann warnt SPD vor Reformblockade
    CDU-Politiker Volkmann warnt SPD vor Reformblockade

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der CDU-Bundestagsabgeordnete Johannes Volkmann erhÃ¶ht den Druck auf den Koalitionspartner SPD und wirft Teilen des BÃ¼ndnisses vor, notwendige

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts