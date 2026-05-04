Frankreich mahnt zur weltweiten Reduzierung von Methan-AusstoÃŸ

Frankreich und mehrere weitere LÃ¤nder haben ein schnelleres Handeln zur Verringerung des weltweiten Methan-AusstoÃŸes gefordert. Es brauche schnelle LÃ¶sungen, sagte die franzÃ¶sische Umweltministerin Monique Barbut am Montag in Paris. Frankreich hatte das Treffen im Rahmen seiner G7-PrÃ¤sidentschaft einberufen. "Es ist eindeutig: Der Energiesektor bietet die schnellsten und hÃ¤ufig auch die kostengÃ¼nstigsten MÃ¶glichkeiten, den AusstoÃŸ zu reduzieren", betonte Barbut.
Etwa 160 LÃ¤nder hatten sich verpflichtet, ihre Methan-Emissionen bis 2030 um 30 Prozent zu reduzieren. Davon seien sie jedoch noch "sehr weit entfernt", erklÃ¤rte die Ministerin.
"Die Verringerung der Methan-Emissionen ist eine der besten MaÃŸnahmen, um die ErderwÃ¤rmung zu verlangsamen, unsere Luft sauberer zu machen, die Ã¶ffentliche Gesundheit zu verbessern und unsere Energiesicherheit zu stÃ¤rken", erklÃ¤rte der britische Energieminister Ed Miliband in einer Videobotschaft.Â
Methan ist ein Treibhausgas, das innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahrzehnten mehr als 80-mal klimaschÃ¤dlicher als CO2 wirkt. Es hat bislang etwa ein Drittel der bisherigen ErderwÃ¤rmung verursacht. Rund 40 Prozent der Methan-Emissionen stammen aus dem fossilen Energiesektor. Bei der FÃ¶rderung und dem Transport von Kohle, Ã–l und Gas entweichen groÃŸe Mengen Methan, etwa durch Lecks an Leitungen. Aber auch Rinderherden, MÃ¼llkippen und Reisfelder produzieren das unsichtbare, geruchlose Gas.Â
Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) prangerte einen laxen Umgang mit den Methan-Emissionen in Deutschland an. "Ohne fachgerechte Messung und Dokumentation bleibt unklar, wie viel Methan in die AtmosphÃ¤re entweicht und dort das Klima aufheizt", sagte DUH-Chef Sascha MÃ¼ller-Kraenner. In zehn BundeslÃ¤ndern gebe es noch immer keine KontrollbehÃ¶rde. Sanktionen wÃ¼rden nicht umgesetzt.
Die Internationale Energie-Agentur (IEA) sieht in der Reduzierung des Methan-AusstoÃŸes "bedeutende und schnell erreichbare Gewinne fÃ¼r das Klima". JÃ¤hrlich werden rund 580 Millionen Tonnen ausgestoÃŸen, davon 60 Prozent durch menschliche AktivitÃ¤ten: an erster Stelle die Landwirtschaft, gefolgt vom Energiesektor.
Durch das Reparieren von Lecks oder eine Begrenzung des sogenannten Abfackelns kÃ¶nnten 30 Prozent der Methan-Emissionen im Zusammenhang mit fossilen Brennstoffen "zum Nulltarif" vermieden werden, da das aufgefangene Gas weiterverkauft werden kÃ¶nnte, so die IEA. Nach IEA-Angaben kÃ¶nnten durch das Verringern der Methan-Emissionen im Energiesektor weltweit jÃ¤hrlich etwa 200 Milliarden Kubikmeter Gas gewonnen werden.
Es wÃ¤re mehr Gas auf dem Markt verfÃ¼gbar, "wenn wir die Verschwendung beenden wÃ¼rden", sagte EU-Energiekommissar Dan Jorgensen. "Die Verringerung von Methan und die Energiesicherheit sind keine konkurrierenden PrioritÃ¤ten."
Politik
Frankreich mahnt zur weltweiten Reduzierung von Methan-AusstoÃŸ
- AFP - 4. Mai 2026, 16:28 Uhr
Frankreich und mehrere weitere LÃ¤nder haben ein schnelleres Handeln zur Verringerung des weltweiten Methan-AusstoÃŸes gefordert. Ziel sei es, 'die Umsetzung wirksamer LÃ¶sungen zu beschleunigen', sagte die franzÃ¶sische Umweltministerin Monique Barbut.
Frankreich und mehrere weitere LÃ¤nder haben ein schnelleres Handeln zur Verringerung des weltweiten Methan-AusstoÃŸes gefordert. Es brauche schnelle LÃ¶sungen, sagte die franzÃ¶sische Umweltministerin Monique Barbut am Montag in Paris. Frankreich hatte das Treffen im Rahmen seiner G7-PrÃ¤sidentschaft einberufen. "Es ist eindeutig: Der Energiesektor bietet die schnellsten und hÃ¤ufig auch die kostengÃ¼nstigsten MÃ¶glichkeiten, den AusstoÃŸ zu reduzieren", betonte Barbut.
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