Polizei: Mehrere Verletzte bei Vorfall mit Auto in Leipziger Innenstadt

Polizeifahrzeug

Bei einem Vorfall mit einem Auto in der Leipziger Innenstadt sind nach Polizeiangaben mehrere Menschen verletzt worden. Eine konkrete Zahl der Verletzten konnte die Polizei zunÃ¤chst nicht nennen.

Bei einem Vorfall mit einem Auto in der Leipziger Innenstadt sind am Montagnachmittag nach Polizeiangaben mehrere Menschen verletzt worden. "Ein Pkw ist durch die Innenstadt gefahren", sagte eine Polizeisprecherin der Nachrichtenagentur AFP. Eine konkrete Zahl der Verletzten konnte die Sprecherin zunÃ¤chst nicht nennen. Es herrsche aktuell eine "unÃ¼bersichtliche Lage".



Nach ersten Polizeiangaben geschah der Vorfall in der Grimmaischen StraÃŸe, einer EinkaufsstraÃŸe. Die EinkaufsstraÃŸe verbindet den Augustusplatz, wo unter anderem das Gewandhaus steht, und den Markt.